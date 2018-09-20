中市建高風險路口整合平台首創「碰撞構圖」改善交通安全

2018年09月20日 18:04 中時 陳世宗

中市建高風險路口整合平台，首創「碰撞構圖」改善交通安全！（陳世宗翻攝）

台中市政府交通局為掌握交通事故資訊，建置「台中市高風險路口整合平台」，領先全國以「碰撞構圖」進行交通安全改善！交通局長王義川說，該圖可清楚以圖像呈現事故碰撞型態、時間、車種，還可做為未來交通工程改善參考依據，讓交通安全改善分析需求更完善。

台中市政府20日召開第89次道安會報！由交通局介紹「台中市高風險路口整合平台」建置情形。該平台蒐集由警察局提供事故資料，匯入事故調整系統後，先以人工逐筆修正，避免誤差導致定位偏移，再結合Google Map，以GIS進行地點分析，自動產生互動式圖表。

王義川指出，使用者可運用互動式圖表進行多樣化分析，不僅可以行政區、肇事時間、傷亡程度等進行分類查詢，還可以產製「碰撞構圖」，以圖像化方式還原事故當時的碰撞型態、時間、車種。平台也建置「專家決策系統」，透過檢視碰撞構圖，提供未來交通工程改善參考依據。

交通局表示，未來整合平台將與警察局建立電子化資料交換機制，減少人工處理程序，提升路口安全改善效率，而針對碰撞構圖繪製，也將積極朝自動化為目標，提高產出效率。

副市長林陵三肯定交通局跟警察局建立良好溝通平台，共享資料以完善台中交通安全改善，但交通安全需要不間斷持續進行；期許警察局與交通局建立更良好資料交換機制，例如設置基層員警制式路口平面圖，作為未來資料彙整的基準，使平台的資訊容易彙整，提升台中市交通安全！

(中時 )