台中》綠市議員採統一議題、聯合質詢發揮加乘效果

2018年09月20日 18:52 中時 陳世宗

民進黨參選連任的市議員蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿，市議會質詢中，特採「共同議題、聯合質詢」，集中火力要求市府「遊具無礙、共融有愛」；督促市府在新建、改建共融遊戲場務必朝使用者為導向設計，並於身障廁所增設照護床等，獲得市府高度重視。

「辣媽議員」蔡雅玲說，台中市目前許多所謂共融遊戲場身障朋友難以使用，建議遊戲場鋪面改為人工草皮、無縫地墊等材質，讓輪椅可在遊戲場中通行；遊具設置上考量全年齡層並跨越身體障礙，有特殊需求兒童皆可使用並兼具挑戰性特色遊具比例。

「芒果議員」謝志忠表示，他曾在質詢中提出共融參與概念，讓居民、家長、孩童皆可以參與遊具設計與規畫；台北、新北、桃園，在建置公園共融遊具皆辦理說明會、工作坊，讓民眾參與規畫設計，公部門的建設能符合民眾需求。

綽號「小燕子」的張玉嬿說，市府在共融遊戲場建置上應秉持「遊具無礙、共融有愛」概念進行，增加共融遊戲場網路資訊平台、增設無障礙廁所照護床、建置共融遊具施工專章，打造無障礙公園、共融遊戲場！

3人聯合質詢獲得建設局長黃玉霖高度重視，強調為打造台中成為花園綠色新城市，將有百座綠色、無障礙共融式公園；未來將依社區需求，若有適當遊憩地點會進一步增設感官式遊具。4年內汰換370座公園內塑膠遊具為感官遊具，規畫兼具環保與生態的公園。

(中時 )