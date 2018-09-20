小小解說員「海上看高美」 搭船出海探訪海洋文化

2018年09月20日 18:05 中時 王文吉

市議員楊典忠也與學童出海體驗「從海上看高美」。（王文吉攝）

高美國小六年級學童出海體驗，遇到大型貨船經過。（王文吉攝）

高美國小六年級解說員出海體驗「從海上看高美」。（王文吉攝）

台中市農業局20日舉辦「海上看高美」生態導覽行程，跳脫從陸地看高美濕地的角度，邀請高美國小師生搭船出海探訪海洋文化，從外海遠眺自己的家鄉土地以及高美濕地。學童幾乎都是首度海上觀看家鄉土地，一致認為高美濕地木棧道、燈塔從海上呈現更美麗景致。

高美國小王志偉老師及20多名六年級解說員，從梧棲漁港遊艇碼頭搭乘觀光漁船出海，學童在高美濕地外海，從海上觀看家鄉土地。六年級洪同學表示，沒想到從海上看海岸這麼漂亮，還看到3次白海豚。李同學說，學到課本上學不到的知識，還遇到載瓦斯的貨船經過。

市議員楊典忠也與學童出海同樂，他表示，這是一個戶外活動很好的教學方式，可以讓孩子們實際出海，體驗航海感覺，除認識我們的海洋，也了解陸地的情況，希望同學們學以致用，期盼這樣的教學方式能推廣到所有學校，相信家長都會支持。

台中市農業局表示，為推動濕地生態導覽，自從105年起培養合格解說員、106年起與高美國小合作培育小小解說員，使來訪的遊客在欣賞高美濕地美景之餘，也能夠體會豐富生態，並對保育觀念有所認識，預計在年底推出「探見高美生態APP」，透過擴增實境融入APP遊戲，將生硬的生態資訊寓教於樂。

(中時 )