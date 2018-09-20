陸委會副主委陳明祺：中共政權像水龍頭

2018年09月20日 18:13 中時 林勁傑

台灣智庫今舉辦「台灣師生赴中國任教留學之風險與挑戰」。期間，陸委會副主委陳明祺表示，台灣是自由社會，尊重人民選擇，對台師與台生赴陸不會特別禁止，但陸委會堅持揭露風險，除了官網外，未來會再利用其他管道做到充分告知。同時，他批評，中共政權「像水龍頭，把人民看成工具，隨時服膺於政治需求，可開可關。」

陳明祺以自己過去在大學任教經驗為例，認為陸生申請來台人數減少，並非我方管控，而是大陸自行限縮。加上大陸刻意在開學日之時以真真假假的案例宣傳陸生遭我吸收為「台碟」，可看出中共政權像水龍頭，可開可關，把人民看成工具，隨時服膺於政治需求。

淡江大學大兩岸關係研究中心主任張五岳則表示，陸生來台逐年遞減，台生赴陸就讀比例台生赴陸就學相較於世界各國，比例雖不高，約只有2567人，但要注意一個基本趨勢，人數與比例正逐步增加當中。大陸自太陽花學運以後，加大力度爭取台青赴陸就學就業，包括給予「低分高就」、「超國民待遇」及「同等待遇」等，致使台生把赴陸就學作為畢業後累積人脈的跳板。

張五岳指出，大陸對台做思想工作很正常，但據目前絕大部分的研究調查，台生赴陸就學或交流前後，是否因此改變政治、甚或國家與統獨認同？其實兩者之間沒有正相關。他強調，年輕人有很強的學習開放性，兩岸不需過度賦予政治期待，青年是兩岸和平穩定的希望和未來。

(中時 )