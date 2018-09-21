台東》台東縣議會最資深議員張卓然 爭取政治生涯10連霸

2018年09月21日 07:09 中時 莊哲權

家有一老，如有一寶，台東縣議會最資深的縣議員張卓然，堪稱是議會之寶，曾擔任7屆縣議員，如果加上2任鄉長，這次要角逐10連霸，該選區2人搶1席，他雖然信心十足，但仍按部就班拜訪選民，絲毫不敢大意。

台東縣議員第2選區為卑南鄉，應選1席，有2人登記參選，其中張卓然是沙場老將，28歲就當選縣議員，連任4屆後，轉換跑道選上卑南鄉長，兩任屆滿，再度回鍋選縣議員迄今近40年，1999年曾榮獲跨世紀全球華人政治菁英的殊榮，2016年也獲內政部頒發為民服務成效卓著的三等內政專業獎章。

張卓然說，過去卑南鄉的路燈只有幾百盞，夜間他常到最高處俯瞰整個卑南鄉，看到哪個地方暗，就去裝路燈，8年鄉長任內全面性完成卑南鄉內的產業道路、鄉道、縣道3000盞路燈照明；另外，他爭取的朝安堂納骨塔，不論軟硬體設備，也受到中央的肯定。

而最讓他津津樂道的是，2006年10月他在縣議會為荖花老葉農民請命，要求縣府協調中央政府把荖花老葉列為「合法農作物」，歷經10個月大聲疾呼，終於讓農委會將荖花荖葉列為合法農作物，可以在農業天然災害發生時獲得補償。

「還要繼續努力」，張卓然老驥伏櫪，仍胸懷壯志，他說，如果過去服務未受地方肯定，也不敢要求選民把票投給他，這次挑戰10連霸，也請大家再給他機會。

(中時 )