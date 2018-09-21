台東》台東縣議會最資深議員張卓然 爭取政治生涯10連霸

台東縣議員張卓然爭取政治生涯10連霸。（莊哲權攝）

友善列印
中時

家有一老，如有一寶，台東縣議會最資深的縣議員張卓然，堪稱是議會之寶，曾擔任7屆縣議員，如果加上2任鄉長，這次要角逐10連霸，該選區2人搶1席，他雖然信心十足，但仍按部就班拜訪選民，絲毫不敢大意。

台東縣議員第2選區為卑南鄉，應選1席，有2人登記參選，其中張卓然是沙場老將，28歲就當選縣議員，連任4屆後，轉換跑道選上卑南鄉長，兩任屆滿，再度回鍋選縣議員迄今近40年，1999年曾榮獲跨世紀全球華人政治菁英的殊榮，2016年也獲內政部頒發為民服務成效卓著的三等內政專業獎章。

張卓然說，過去卑南鄉的路燈只有幾百盞，夜間他常到最高處俯瞰整個卑南鄉，看到哪個地方暗，就去裝路燈，8年鄉長任內全面性完成卑南鄉內的產業道路、鄉道、縣道3000盞路燈照明；另外，他爭取的朝安堂納骨塔，不論軟硬體設備，也受到中央的肯定。

而最讓他津津樂道的是，2006年10月他在縣議會為荖花老葉農民請命，要求縣府協調中央政府把荖花老葉列為「合法農作物」，歷經10個月大聲疾呼，終於讓農委會將荖花荖葉列為合法農作物，可以在農業天然災害發生時獲得補償。

「還要繼續努力」，張卓然老驥伏櫪，仍胸懷壯志，他說，如果過去服務未受地方肯定，也不敢要求選民把票投給他，這次挑戰10連霸，也請大家再給他機會。

(中時 )

民調支持度高達92％？姚文智：相… 台南》拉攏年輕選票 黃偉哲變身…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。