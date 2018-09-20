台南》拉攏年輕選票 黃偉哲變身「西瓜哲」 蘇煥智舉辦音樂會

黃偉哲從青年發言人手中接過西瓜哲果雕，笑說接受西瓜不接受這個封號。(曹婷婷攝)

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黃偉哲從青年發言人手中接過西瓜哲果雕，看著雕刻的自己模樣，直說本人比較瘦。(曹婷婷攝)

搶攻年輕選票！民進黨台南市長參選人黃偉哲在青年幕僚「設計」下變成「西瓜哲」，創意吸引年輕人青睞，黃偉哲笑看西瓜梗但直言「不接受西瓜哲封號」；前台南縣長蘇煥智將在市區與新營舉辦「煥醒音樂祭」，提供年輕人演出舞台。

黃偉哲陣營2位青年發言人分別是就讀成大政治系蘇芷婕及崑山科大視訊系廖崇光，他們投入拍攝《選擇台南-幸福咱台南》系列影片，發掘台南青年創業故事，首支影片由蘇芷婕拜訪中西區果雕業者，透過對方精巧手工藝連結傳統節慶，更帶回「西瓜哲」果雕送給黃偉哲。

年輕人大玩創意西瓜自嘲，黃偉哲笑說，尊重年輕人創意，「我接受西瓜但不接受稱號。」他說，創意與行動力是這世代年輕人強項，很高興透過他們的角度，帶出台南不同領域的新創力。

同樣鎖定青年選票的還有退出民進黨的前台南縣長蘇煥智。他說，自己在1970年代投身台灣民主運動，青年不服從的反叛精神，是鞭策社會不斷挑戰前進的力量，這次離開民進黨參選台南市長，又是一次大叛逆，「台灣人民也需要叛逆一次，振興府城在地發聲，讓執政黨聽到人民苦難的聲音。」

他表示，這次返鄉參選跟不少青年文創工作者接觸，發現在地年輕人創意無窮，少的只是資金與表現的平台，促使他發想辦「煥醒音樂祭」，首場9月30日水萍塭登場，10月19日在新營舉辦第2場，邀請金曲歌王謝銘祐等本土歌手及十鼓擊樂團、青春活力的城市維克樂團、屏東茅草屋樂團、林子玹─阿子等人演出。

(中時 )

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