狗狗就是家人 死了也要給牠名份

養寵物就要愛牠一輩子，圖為飼主替往生的毛寶貝辦理集體樹葬的情形，與當事人李婦無涉。（圖由新北市動保處提供）

友善列印
中時
吳岳修

李姓婦人飼養黃金獵犬「丁丁」17年，惜丁丁日前因年邁不幸往生，李婦辦理寵物死亡除戶時，發現當初動物醫院疏失未完成登記，導致丁丁變成幽靈狗口，李婦難過表示丁丁陪伴自己多年，心裡早將牠當成家人，堅持先辦登記再除戶，讓法律證明丁丁的存在，李婦說，「丁丁就是我的家人，不能讓牠無名無份枉來此生」，讓動保處登記人員感動不已。

新北市動保處表示，李姓婦人日前前往動保醫院，準備替往生的愛犬丁丁辦理身分除戶，但電腦查詢卻無資料，懷疑可能是當初協助登記寵物的動物醫院，未確實完成登錄所致，李婦激動表示，她飼養丁丁17多年，人狗情深，就像家人一樣，她不能接受丁丁「白來世界一遭」，堅持一定要替丁丁正名找回身分。

李婦特地返家翻箱倒篋，執意找出當初替丁丁辦理寵物登記時的愛犬寵物登記證，證明當時確有依法辦理登記，動保處立即替李婦重辦登記，接續再辦理死亡除戶登記，讓法律與寵登網電腦紀錄留下「存在」的證據，李婦感傷表示：「這是我最後能替丁丁做的」。

動保處長陳淵泉說，李姓婦人為了往生的愛犬，堅持先登記、再除戶的動作，既正確又感人，「養牠就該愛牠一輩子」，狗狗是人類最忠誠也最貼心的寵物，既然像家人一樣，當然就該給牠們一個身分，現行「寵物登記動態歸戶」系統已完成寵物資訊與飼主戶籍連結，只要完成登記，寵物資料就會跟飼主戶籍結合並更新，毛寶貝會跟著主人一起戶籍遷移，真正成為「一家人」。

陳淵泉提醒，依動物保護法規定，飼主未替寵物植入晶片、辦理登記，可處3千到1萬5千元罰鍰，落實植入晶片與登記，才能確保毛寶貝走失時，盡早協助牠們找到回家的路，同時也能防止惡意棄養的發生，這才是尊重生命的表現。

(中時 )

「叫機慣犯」被扒頭後失聯 落跑… 綠意伴讀好所在 中市李科永紀念…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。