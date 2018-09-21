狗狗就是家人 死了也要給牠名份

2018年09月21日 07:11 中時 吳岳修

李姓婦人飼養黃金獵犬「丁丁」17年，惜丁丁日前因年邁不幸往生，李婦辦理寵物死亡除戶時，發現當初動物醫院疏失未完成登記，導致丁丁變成幽靈狗口，李婦難過表示丁丁陪伴自己多年，心裡早將牠當成家人，堅持先辦登記再除戶，讓法律證明丁丁的存在，李婦說，「丁丁就是我的家人，不能讓牠無名無份枉來此生」，讓動保處登記人員感動不已。

新北市動保處表示，李姓婦人日前前往動保醫院，準備替往生的愛犬丁丁辦理身分除戶，但電腦查詢卻無資料，懷疑可能是當初協助登記寵物的動物醫院，未確實完成登錄所致，李婦激動表示，她飼養丁丁17多年，人狗情深，就像家人一樣，她不能接受丁丁「白來世界一遭」，堅持一定要替丁丁正名找回身分。

李婦特地返家翻箱倒篋，執意找出當初替丁丁辦理寵物登記時的愛犬寵物登記證，證明當時確有依法辦理登記，動保處立即替李婦重辦登記，接續再辦理死亡除戶登記，讓法律與寵登網電腦紀錄留下「存在」的證據，李婦感傷表示：「這是我最後能替丁丁做的」。

動保處長陳淵泉說，李姓婦人為了往生的愛犬，堅持先登記、再除戶的動作，既正確又感人，「養牠就該愛牠一輩子」，狗狗是人類最忠誠也最貼心的寵物，既然像家人一樣，當然就該給牠們一個身分，現行「寵物登記動態歸戶」系統已完成寵物資訊與飼主戶籍連結，只要完成登記，寵物資料就會跟飼主戶籍結合並更新，毛寶貝會跟著主人一起戶籍遷移，真正成為「一家人」。

陳淵泉提醒，依動物保護法規定，飼主未替寵物植入晶片、辦理登記，可處3千到1萬5千元罰鍰，落實植入晶片與登記，才能確保毛寶貝走失時，盡早協助牠們找到回家的路，同時也能防止惡意棄養的發生，這才是尊重生命的表現。

(中時 )