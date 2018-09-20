綠意伴讀好所在 中市李科永紀念圖書館啟用

台中李科永紀念圖書館蓋在公園裡，綠意盎然。（黃國峰攝）

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李科永紀念圖書館20日開幕，由台中市長林佳龍及李科永後代子孫共同剪綵啟用。（台中市政府提供）
台中李科永紀念圖書館20日開幕，館內讀書空間規劃，非常舒適。（黃國峰攝）
台中李科永紀念圖書館20日開幕，圖書館蓋在公園裡，窗外就是一大片的綠。（黃國峰攝）
台中李科永紀念圖書館20日開幕，全館藏書5萬5千冊。（黃國峰攝）
台中李科永紀念圖書館20日開幕，館內讀書空間規劃，非常舒適。（黃國峰攝）
台中李科永紀念圖書館20日開幕，館內讀書空間規劃，非常舒適。（黃國峰攝）
台中李科永紀念圖書館20日開幕，館內讀書空間規劃，非常舒適。（台中市政府提供）

參考日本武雄圖書館設計概念，導入公園綠意，並將串聯周邊規劃打造成為水環境教育主題園區的台中李科永紀念圖書館20日開幕，台中市長林佳龍表示，李科永紀念圖書館位於南屯93單元二重劃區，此處未來將以親子、親水、學習為城市規劃重點，提供市民朋友更多休閒空間。

台中市長林佳龍表示，李科永紀念圖書館位於南屯93單元二重劃區，此處未來將以親子、親水、學習為城市規劃重點，結合公園綠地及親水設施的設計，構想「水、綠、動」水域生態景觀之營造、綠地整合及閱讀場域延伸，打造水環境教育主題園區，提供市民朋友更多休閒空間。

李科永紀念圖書館主建築由李科永後代子孫李鵬雄等3人捐贈8500萬元興建，台中市政府接續投入3000萬元預算進行內部裝修家具設備及綠化工程、1600萬元購買新書共同完成。設計者陳志靖建築師希能賦予圖書館不同樣貌，參考日本武雄圖書館設計概念，將公園綠意引入圖書館，讓市民如同坐在公園裡閱讀。

文化局指出，館內空間採分齡分眾設計，一樓為嬰幼兒、兒童閱覽區及服務櫃台，並為嬰幼及兒童小朋友，打造吉祥物穿山甲造型自助借書機；二樓為期刊報紙區、樂齡區、親職教養圖書區及開架閱覽區，提供民眾、新手爸媽及幼教老師等所需各種資源；三樓為青少年閱覽區、開架閱覽區、多功能活動室、討論室、無線上網區及資訊檢索區等，滿足民眾全方位的需求。

(中時 )

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