汪星人「咖啡」脾氣像亡夫 護理師重拾歡顏

「咖啡」的可愛模樣，療癒黃淑芳的寂寞「芳」心。（莊哲權翻攝）

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「咖啡」的可愛模樣，療癒黃淑芳的寂寞「芳」心。（莊哲權翻攝）
「咖啡」的可愛模樣，療癒黃淑芳的寂寞「芳」心。（莊哲權翻攝）

「喜歡碎碎唸、愛吃水果、不愛睡覺，怎麼這麼像我老公啦？」，台東康樂國小護理師黃淑芳，丈夫6年前因病過世，彷彿冥冥中老天有安排，老公離開後，因為「咖啡」的陪伴，成了生活中最療癒的萌寵，而且個性、脾氣像極了她老公，常逗得她好氣又好笑。

「咖啡」是紅貴賓公狗，有著毛茸茸的Q毛，及1雙水汪汪，很像龍眼的大眼睛，萌度破表，睡覺時不管是側臥、趴臥，腿都呈ㄇ字型，專家說這是標準的比賽犬；黃淑芳丈夫6年前4月6日因病過世，同年4月26日在友人建議下，買了「咖啡」回來陪。

從沒養過狗的黃淑芳說，剛開始對養狗根本一竅不通，更不知道要蹓狗，而她參加的活動又多，前4年咖啡幾乎都是獨守整棟透天厝，有時出去旅行幾天回來，咖啡就會以高8度的尖銳吠聲叫到牠爽為止，「根本就像我老公在罵我」。

咖啡跟老公有多像？黃淑芳說，從愛吃水果、不愛睡覺、喜歡嘮叨等等，許多個性都有老公的影子，有時她喝醉酒，睡在沙發上，咖啡還會整夜在旁邊守著她。

「至少還有你」，黃淑芳說，老公走了6年，咖啡也陪伴她6年，由於1雙兒女都在外縣市工作，每天工作忙累回到家，就得到咖啡的熱情 歡迎，許多疲憊也隨之煙消雲散，看見咖啡，就好像在天上的老公，一直守護著她。

(中時 )

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