跟著波登腳步嘗米其林！【瘋探索】邀你走出電視玩世界

2018年09月20日 18:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

打開電視，已故名廚波登造訪義大利的「國中之國」西西里島及羅馬！私房行旅走訪米其林餐廳，用義大利道地食材烹煮的美味佳！美味、美景讓人好嚮往！現在不用羨慕這些名人囉！你也有機會，跟著名人腳步暢遊世界！

【瘋探索】集結Discovery頻道、TLC旅遊生活頻道、Animal Planet動物星球頻道經典節目，將精彩內容融入10天旅遊行程中，從螢幕延伸至世界各角落，踏上全新的「知識美食探索之旅」。（Discovery頻道提供）

當全球最會說故事的紀實頻道碰上深耕異國多年的質感旅遊專家，究竟會擦出怎樣的嶄新火花？華人旅遊創舉，Discovery亞太電視網與皇家國際運通兩大品牌攜手合作，推出【瘋探索】人文品味行旅，大膽挑戰「虛實整合」的可能性！

引入節目中精彩的人文精神與元素，旅人們跟隨著國際知名主持人的腳步走訪當地，體驗主持人所說的異國文化風情，除了加深與旅地間的情感連結外，更為旅人留下深刻的旅遊記憶與感動。（Discovery頻道提供）

【瘋探索】集結Discovery頻道、TLC旅遊生活頻道、Animal Planet動物星球頻道經典節目，將精彩內容融入10天旅遊行程中，觀眾能夠實際跟隨名廚腳步走訪米其林餐廳，深度盡覽世界遺產與海天美景，不再只停留於電視內的畫面，而是跳脫框架，從螢幕延伸至世界各角落，踏上全新的「知識美食探索之旅」、用雙手雙腳去感受每一次的感動。

走訪義大利的「國中之國」西西里島及羅馬的私房行旅，品嘗用義大利道地食材烹煮的美味佳餚。（Discovery頻道提供）

《瘋探索》首波產品囊括義大利、澳洲與法國三大行程，帶領觀眾與旅人們實際走訪節目經典場景。9月20日起每週四晚上11點，循著TLC旅遊生活頻道《波登闖異地》、《料理黑手黨》與《產地直送》節目，走訪義大利的「國中之國」西西里島及羅馬的私房行旅，品嘗用義大利道地食材烹煮的美味佳餚。

深度盡覽世界遺產與海天美景，【瘋探索】不再只停留於電視內的畫面，而是跳脫框架，從螢幕延伸至世界各角落。（Discovery頻道提供）

10月起，再與TLC《衝浪男孩好滋味》的海登主廚、Discovery頻道《鮑魚大戰》、動物星球頻道《野性澳大利亞》節目來趟澳洲巡航探索，大嗑生鮮海產美食、遊覽衝浪者天堂海灘風光。最後再飛至浪漫法國，走訪巷弄山城的私房景點，一窺TLC已故主廚波登生前摯愛的法國經典美饌。為喜愛Discovery旗下頻道人氣節目內容的觀眾，量身打造獨一無二「知識＋美食」的全新旅遊品牌，即將啟程！

(中時電子報)