跟著波登腳步嘗米其林！【瘋探索】邀你走出電視玩世界

跟著【瘋探索】飛至西西里島與羅馬，一窺最會說故事的已故名廚主持人安東尼波登生前摯愛的美食與美酒。（Discovery頻道提供）

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中時電子報
／整理報導

打開電視，已故名廚波登造訪義大利的「國中之國」西西里島及羅馬！私房行旅走訪米其林餐廳，用義大利道地食材烹煮的美味佳！美味、美景讓人好嚮往！現在不用羨慕這些名人囉！你也有機會，跟著名人腳步暢遊世界！

【瘋探索】集結Discovery頻道、TLC旅遊生活頻道、Animal Planet動物星球頻道經典節目，將精彩內容融入10天旅遊行程中，從螢幕延伸至世界各角落，踏上全新的「知識美食探索之旅」。（Discovery頻道提供）

當全球最會說故事的紀實頻道碰上深耕異國多年的質感旅遊專家，究竟會擦出怎樣的嶄新火花？華人旅遊創舉，Discovery亞太電視網與皇家國際運通兩大品牌攜手合作，推出【瘋探索】人文品味行旅，大膽挑戰「虛實整合」的可能性！

引入節目中精彩的人文精神與元素，旅人們跟隨著國際知名主持人的腳步走訪當地，體驗主持人所說的異國文化風情，除了加深與旅地間的情感連結外，更為旅人留下深刻的旅遊記憶與感動。（Discovery頻道提供）

【瘋探索】集結Discovery頻道、TLC旅遊生活頻道、Animal Planet動物星球頻道經典節目，將精彩內容融入10天旅遊行程中，觀眾能夠實際跟隨名廚腳步走訪米其林餐廳，深度盡覽世界遺產與海天美景，不再只停留於電視內的畫面，而是跳脫框架，從螢幕延伸至世界各角落，踏上全新的「知識美食探索之旅」、用雙手雙腳去感受每一次的感動。

走訪義大利的「國中之國」西西里島及羅馬的私房行旅，品嘗用義大利道地食材烹煮的美味佳餚。（Discovery頻道提供）

《瘋探索》首波產品囊括義大利、澳洲與法國三大行程，帶領觀眾與旅人們實際走訪節目經典場景。9月20日起每週四晚上11點，循著TLC旅遊生活頻道《波登闖異地》、《料理黑手黨》與《產地直送》節目，走訪義大利的「國中之國」西西里島及羅馬的私房行旅，品嘗用義大利道地食材烹煮的美味佳餚。

深度盡覽世界遺產與海天美景，【瘋探索】不再只停留於電視內的畫面，而是跳脫框架，從螢幕延伸至世界各角落。（Discovery頻道提供）

10月起，再與TLC《衝浪男孩好滋味》的海登主廚、Discovery頻道《鮑魚大戰》、動物星球頻道《野性澳大利亞》節目來趟澳洲巡航探索，大嗑生鮮海產美食、遊覽衝浪者天堂海灘風光。最後再飛至浪漫法國，走訪巷弄山城的私房景點，一窺TLC已故主廚波登生前摯愛的法國經典美饌。為喜愛Discovery旗下頻道人氣節目內容的觀眾，量身打造獨一無二「知識＋美食」的全新旅遊品牌，即將啟程！

(中時電子報)

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