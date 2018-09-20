白狼次子暴力接機開庭 感嘆就是針對我

2018年09月20日 18:30 中時 蔡依珍

「白狼」張安樂次子張瑋涉嫌暴力接機、遭妨害公務罪嫌起訴，20日桃園地院當庭勘驗13段蒐證影片，張瑋強調自己衝過紅絨柱後即遭環抱壓制、根本沒有對任何人施暴，回想偵辦過程覺得「明顯有針對性」，過程偏頗、不利，且之後引爆多件官司纏身，但自己「不後悔」，「台灣需要有人去爭取！」

香港眾志政黨祕書長黃之鋒去年初受時代力量之邀來台，張瑋和中華統一促進黨3幹部遭控闖入管制線內、衝撞警方人牆、與在場員警發生拉扯，造成員警受傷，和屏東黨部總幹事余學誠、道玄支黨部主委郭啟源、總幹事高健閎4人同被依妨害公務罪嫌起訴。

桃園地院法官20日當庭勘驗蒐證影片，張瑋態度謙和、有禮，4名被告中主導影片重播和暫停，不時身體趨前想看清晃動中影片的人物和動作，他強調影片只看到自己闖過紅絨柱，隨即被人從背後勾脖、往後拉扯，連外套都被扯下，他則因從外套滑出、往前傾倒，隨即遭多名便衣人環抱扳倒，他也雙手高舉做「投降貌」，根本未對任何人有暴力行為。

張瑋的律師林永瀚、朱子慶也強調，紅絨柱上並無禁止穿越等標示，附近也不見制服員警或警察組成的人牆，影片多經過剪接，且多是未著警察制服或沒有配戴識別證者，根本無法辨識身分，何況根本沒有暴力攻擊或強暴脅迫的情事，唯一拍到的施暴者，根本不是4名被告。法官宣布擇期再審。

張瑋會後表示，案發16小時內即主動到案，移送地檢複訊後被無保請回、未被境管，孰料按既定行程出訪，卻被獨媒爆出自己是張安樂之子、還被控潛逃出境，他立刻電聯航警回報行蹤，返台隨即遭「荷槍實彈」接機，第二次複訊的檢察官凶悍、強勢，與知道他是張安樂之子之前截然不同，「明顯就是針對性！」事後10萬交保，18個月來更3度被境管，「我應該破紀錄了吧！」

同案被告揶揄：「張瑋才是最佳男主角，我們都只是配角！」根本沒有「公平審判」，過去沒有任何前科的張瑋感嘆身分曝光後開始官司纏身，「我都不知道我犯了這麼多罪！」但他無怨無悔，就算下次再次遇到港獨或台獨人士仍會努力表達訴求跟想法，直言台灣現狀就是大部分人不敢努力去爭取的結果，「台獨司法未必能還我們清白，但歷史一定會還我們清白！」

(中時 )