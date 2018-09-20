2018年09月20日 18:24 中時 陳世宗

市議員黃馨慧、沈佑蓮等，一起為愛心公益路跑宣傳！（陳世宗翻攝）

2018康林盃「融合新住民！我們都是一家人，愛心公益路跑」活動，將於10月27日下午14:00 於台中市西屯區福科國中正式開跑！此次路跑備有豐富的紀念品，且現場設有市集攤位，將讓大家度過一個美好的午後時光。

活動在發起人台中市新移民女性家庭關懷協會孫連禧理事長號召下，包括康林國際集團、中華文化經貿生技交流協會、歐都納股份有限公司皆熱情投入主辦。

孫連禧與中華文化經貿生技交流協會陳俗蓉理事長表示，新住民子女人數逐年增加，需要更多人協助他們了解台灣社會，因此極力推廣關懷新住民的議題；透過公益路跑號召更多的人重視新住民朋友，也鼓勵更多的新住民家庭一起參與路跑活動，活動的結餘款將捐給向日葵慈善基金會幫助新住民家庭。

活動主辦及贊助單位之一「康林國際集團」，長期關注新住民、移工議題，除了連續十年舉辦「真誠關懷無國界徵文活動」，獲得新住民的踴躍投稿之外；同時提供就業機會，幫助其做好職涯規劃發展，讓其更融入台灣社會。

李超群總裁表示：「康林秉持厚德行善的核心價值，除了帶動全體同仁參與，更期望號召各界投入社會公益活動，一同力行善為！」

「中華文化經貿生技交流協會」是由一群各行各業熱愛公益事業的領航者所成立，現任理事長陳俗蓉女士期盼社會各界人士一起關懷新住民家庭這塊領域，為服務社會公益盡一己之力。為台灣知名全方位戶外休閒活動品牌歐都納股份有限公司也呼籲，希望所有的跑者都能輕鬆來慢跑，一起健康快樂一下！

活動報名即日起至10月15日止，報名就送歐都納紀念T恤、山水國際紀念獎牌、奧斯汀寢飾純棉手帕以及真善美饌美食優惠券，現在使用網路報名，還可以獲得大振豐洋傘喔！活動還舉辦造型比賽及市集攤位等。

(中時 )