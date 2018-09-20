雲門45周年　林懷民：舞作的精隨是舞者

2018年09月20日 18:51 中時 李欣恬

雲門舞集作品《家族合唱》，資深舞者楊儀君（中）飾演其中的「白衣」角色，詮釋台灣在白色恐怖時期的女性受難者。（李欣恬攝）

雲門舞集作品《水月》的獨舞段落，由資深舞者黃珮華詮釋這段8分鐘的獨舞，展現自東方拳術、太極導引發展而來的肢體之美。（李欣恬攝）

雲門舞集作品《水月》，編舞家林懷民以東方拳術、太極導引發展肢體動作，表現緩慢的力量。（李欣恬攝）

雲門舞集作品《竹夢》中的「秋徑」雙人舞，由資深舞者黃媺雅、黃立捷詮釋攜手前行的男女。（李欣恬攝）

雲門舞集作品《行草》中的「永字」段落，由資深舞者周章佞詮釋書法永字八法的筆劃與勁道。（李欣恬攝）

享譽全球的台灣編舞家林懷民，畢生舞作精選將在雲門舞集45周年演出中呈現，今（20）日彩排記者會上他表示，走了大半輩子，「舞作的精隨之處不是編舞者，而是舞者。」

林懷民表示：「舞者才是呈現這一切的人，我為觀眾挑選的舞作內容，都是從舞者為出發點，是他們的表現，豐富了舞作的內容。」

今天下午在彩排記者會上，一連演出林懷民歷年作品，包括《如果沒有你》裡的「巧合」、《行草》裡的「永字」和「千字文」、《松煙》、《竹夢》裡的「秋徑」、《家族合唱》裡的「白衣」、《水月》、《風·影》裡的「黑天使」等選粹，舞者各自展現舞作特色。

在雲門舞集待超過25年的資深舞者周章佞，演出作品為《行草》的代表性段落是「永字」，她表示，睽違17年再度重演這部作品，期望把自己的身體當作毛筆，在空間中書寫、揮毫，「我希望能表現出筆畫的蒼勁與力道，還有身體的根可以扎得更深。」

另一名資深楊儀君，演出段落為《家族合唱》裡的「白衣」，詮釋在台灣白色恐怖年代的女性受難者，她表示，這部作品細細梳理了人們在這塊土地上曾遭逢的苦難，「這部作品不是要對誰提出指責，而是希望在這裡生活的我們，能真誠地看待歷史，讓生者平靜，死者安息。」

楊儀君表示，「白衣」就是在那個年代下女性的代表，「她們必須強忍失去親人的傷痛，並壓抑自己的感受，即使環境惡劣，也必須要為了生活而堅強。」

擔任《水月》經典獨舞片段的資深舞者黃珮華表示，這段獨舞時間不長，但卻表達了人生裡的各種情緒，「我必須在觀眾面前展現自己的各種情感，每跳了一次，就像是重新活過一次。」

林懷民以流行歌曲編舞的作品《如果沒有你》，是他結合大眾文化之作，其中負責跳「巧合」段落的舞者陳慕涵，手上必須拿著帽子跳舞，她表示，林懷民給她的指令是人小志氣高，要像大牌歌舞表演者一樣充滿魅力和風采，「我和帽子間的關係，要像是形影不離般的合一，但也不能讓帽子干擾到我的舞蹈動作，這是最難的地方。」

雲門舞集45周年演出將於11月16日全台北中南巡演，台北場也將在11月20日再加開一場。

(中時 )