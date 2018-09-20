毛孩公主病大爆發 耍性子絕食3天

2018年09月20日 18:51 中時 呂妍庭

葉文雄說他養了幾隻狗，第一次碰到有公主病的狗，實在是好氣又好笑。（余雪蘭提供）

龍眼最喜歡的姿勢就是翻身躺在地上，看起來十分享受。（余雪蘭提供）

葉文雄和余雪蘭飼養龍眼12年，第一次碰到牠耍性子，還一口氣絕食3天。（余雪蘭提供）

曾在媒體界工作多年的葉文雄和余雪蘭夫妻是愛狗人士，飼養12年的愛犬「龍眼」日前無故絕食3天，成天趴躺在地上，對乾爹、乾媽毫不理睬，連正眼都不看，讓余雪蘭欲哭無淚，PO臉書求破解小狗鬧脾氣妙方，最後才發現兩人823水患當天過於忙碌疏忽龍眼，加上余雪蘭當天參與毛孩救援，帶著一身狗味回家，龍眼吃醋耍性子，卻苦了摸不著頭緒的爸媽。

「沒看過公主病這麼重的狗」，葉文雄說，他也養過狗，頭一遭碰到這種情況，回憶龍眼絕食那3天，連一粒米、一塊肉都不吃，第1天以為她鬧鬧小脾氣不以為意，第2天太太為討好乾女兒，中午特地買了火雞肉片，沒想到龍眼聞一聞就把頭撇開，見情況不對，余雪蘭使出大絕招，買了龍眼最愛的香茅雞排，平時一聞到此味就瘋狂的龍眼依舊冷淡，夫妻倆才驚覺「代誌大條」。

葉文雄說，平常一起床就會看到龍眼在床邊搖尾巴，且只要一人起床，另一人在龍眼「積極呼喚」下，壓根別想賴床，但那幾天龍眼不但不理人，連廁所也不上，死賴在地上，必須把牠硬推出門才心不甘情不願便溺些許，前所未見的反應，讓夫妻倆從生氣變焦急，擔心乾女兒可能生病了，急忙帶牠去看醫生。

獸醫看到龍眼一副頭好壯壯模樣，直接叫他們回家，連葉文雄擔心她不吃東西會營養不良，建議要不要打營養劑，醫生也直接拒絕，最後兩人驚覺可能是龍眼不甘被冷落，加上余雪蘭救援返家全身是狗味「吃醋了」，寧可餓肚子也不想被摸頭。

在夫妻倆百般安撫下，第4天龍眼吃下4塊各約1公分大小的肉片，乾爹乾媽終於放下心中大石，葉文雄說，因覺得母狗個性溫馴，才會特地跟山上的友人要母狗來養，雖然龍眼平日就很會撒嬌，卻從沒想到會有公主病大爆發的時候，現在夫妻倆會特別關注龍眼的情緒，就希望龍眼時時保持貼心可愛的一面，別再讓大人不知如何是好。

(中時 )