桃園市民卡 結合一卡通Line Pay擴充功能

2018年09月20日 18:52 中時 甘嘉雯

桃園市民卡也能當門禁卡使用，非常方便。（甘嘉雯攝）

市民卡也能結合運動，在國民運動中心使用。（甘嘉雯攝）

市民卡具有小額電子錢包功能，能夠感應購物。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（右）與資訊科技局長陳崗熒（左）一起進行市民卡VR體驗。（甘嘉雯攝）

桃園市民卡目前已結合8項交通票證、5項公共服務、28種智慧生活功能以及約1000家特約商店優惠，積極擴大功能，如推出市民卡APP；與聯邦銀行合作推出聯名信用卡；也與Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay等行動支付系統合作推出行動市民卡，20日舉行「市民卡3周年」慶祝活動。

看中LINE在全台使用人數約1900萬人，市府也決定與一卡通公司合作，資訊科技局長陳崗熒指出，市民卡結合LINE Pay，提供更方便的服務，未來也將協調悠遊卡公司將儲值金額上限提高為3萬元，單筆消費上限提升為3000元。

市長鄭文燦偕同一卡通公司總經理張修齊及悠遊卡副總經理公司林季良一同為市民卡慶生，同時宣布自即日起至11月30日止，將推出一系列「市民卡3周年主題活動」，活動期間卡友只要使用市民卡小額消費（如四大超商、全聯等，不含搭乘交通運具）、參加市民卡APP抽獎，就有機會獲得「海陸空」大獎，包含盛世公主號3天日本石垣島郵輪雙人之旅1組、Gogoro 2電動機車1台（悠遊卡公司贊助）及馬祖機加酒雙人行2組，詳情請洽市民卡主題網站正式公布內容。

另外，鄭文燦還體驗多項市民卡功能，包含社區管理應用、國民運動中心-運動卡、智慧生活應用（停車繳費、借書）、多元行動支付、市民卡VR體驗等。

陳崗熒表示，為慶祝市民卡3周年，桃園市政府自9月至11月與桃園市各百貨、影城合作陸續推出市民卡專屬優惠，詳洽市民卡主題網站各活動正式公布內容，歡迎卡友下載桃園市市民卡APP掌握最新活動資訊。

(中時 )