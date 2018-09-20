面對在野候選人質疑 桃園市府居開啟「政治口水」模式 朱珍瑤認為：民主倒退

2018年09月20日 18:45 中時電子報 綜合報導

本月15日，桃園市政府於中壢舉辦「機場捷運延伸線計畫中壢站暨鐵路地下化先導工程動土典禮」，邀請行政院長賴清德主持，「似乎」標示著桃園捷運工程已經動工，達成一個重大的里程碑，我們當然樂見桃園交通建設大好，但我們仍需仔細檢驗所見是否為實。

以目前的「機場捷運中壢延伸線」與「鐵路地下化先導工程」來說，仍有多處待規劃的項目，國民黨籍桃園市長候選人陳學聖就提出疑問，指出「機場捷運中壢延伸線」該工程機電標已在三年多以來，先後招標10次均無法決標，甚至並無廠商參與投標，試問這段機電標都無廠商投標，何來動工？

再看「鐵路地下化先導工程」的土建細部(DU02)與土建及軌道施工(CM01)尚未得到上位主管機關核定，機電系統統包工程(ME06A)也尚未發包，換言之「鐵路地下化先導工程」至今沿線25公尺內，鐵路路權外之土地尚未取得、環評尚未通過、綜合規劃也尚未完成、細部設計都還沒有開始規設，試問要如何動工？此時動員民眾盛大舉辦動土典禮，宛如是市長個人拚選舉造勢的嘉年華，除了浪費公帑外，對市政交通建設根本沒有實質助益。

桃園市政府在面對國民黨市長候選人陳學聖提出的質疑，最先做出的回應卻是發出澄清新聞稿，其內容只敘述國民黨桃園市長參選人陳學聖「狀況外、唱衰、杯葛、反對……」噴灑一系列政治口水，完全拒絕回答所提問題之質疑，企圖打混過關，以所謂動工典禮掩蓋外界對鐵路地下化毫無進度之事實真相，也正是為選舉目的考量而辦理的動土典禮，以期誤導桃園市民「鐵路地下化」已經動土的假象。

正當動工典禮紅紅火火風光落幕，桃園市政府認為已經以實際動作回應外界對鐵路地下化動工遙遙無期的傳言，然而事實的探討才是對桃園市民負責的態度，依桃園市政府新聞稿所述，給予國民黨桃園市長參選人陳學聖「貼標籤」、「戴帽子」，請看看！這些問題那一樣不是經過深入了解所提出的，由此可知國民黨桃園市長參選人陳學聖深入用心着墨市政，相對於桃園市政府第一篇新聞稿所謂「希望相隨、有夢最美」，第二篇新聞稿所謂「政治口水」，桃園市政府應該要給桃園市民真相，這才是執政者的政治良心，請桃園市政府回歸正途，讓桃園市民了解事實才是當務之急，尤其這是關乎桃園市民的重大福祉，桃園市政府應開大門、走大路，針對質疑問題本身做回應，而不是選擇性的迴避，請記住！桃園市民的眼睛是雪亮的，「政治霸凌事實、口水淹沒真相」只是一時，以專業中立才是處事良方。

(中時電子報)