魏明谷全縣走透透 為百歲人瑞送上敬老金

2018年09月20日 18:52 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷(左)陪著老人瑞鐘彭水菊(中)一起數鈔票、話家常。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷下午登門拜訪溪州鄉老人瑞鐘彭水菊，並與家屬一起陪老人瑞閒話家常。(謝瓊雲攝)

距離10月17日重陽節不到一個月，今年彰化縣政府重陽敬老禮金大加碼，針對全縣65歲以上長者，一口氣要發放高達8億元敬老金；其中全縣127位百歲人瑞，彰化縣長魏明谷堅持全縣走透透，將親自一一送上敬老金，表達最高敬意。

20日下午，魏明谷前往高齡105歲（虛歲）的溪州鄉女人瑞鐘彭水菊家中致賀，家中兒孫輩五代同堂相迎，魏明谷獻上9000元大紅包，並與人瑞一起數鈔票，現場洋溢歡笑聲。

1915年出生的鐘彭水菊、肖虎，夫婿鐘振樹生前曾任溪州鄉長，非常關心地方事務且熱心公益，為地方所稱道；丈夫過世後與兒孫輩同住，子女兒媳都事親至孝，讓個性開朗的她越活越健康、長壽。

孫子鐘武達說，阿嬤從小到老都務農、生活勤儉，直到80多歲時還常自己料理三餐，甚至農忙時期還會主動揪鄉里老農，一起打農工撿蔥仔當運動，後來年紀大、身體退化，逐漸失去行動能力，記憶力也消退了；但有趣的是，當她叫不出兒孫的名字時，有時候就乾脆都說是「自己人」。

社會處長黃淑娟說，彰化縣是長壽縣，配合縣長魏明谷公務行程空檔，就近安排親送敬老金、以節省車程。本月4日從鹿港鎮開始，上周五跑了8個地方，今天下午又一連拜訪11位人瑞住處，希望每位老人瑞都能感受到縣長滿滿的誠意與祝福，活得久久久。

(中時 )