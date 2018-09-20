台南市首座紀念台獨人士公園明天啟用 警方嚴陣以待

南市府共斥資3500餘萬元興建黃昭堂紀念公園，21日上午正式啟用，也是全台首座紀念台獨人士的公園。（李其樺翻攝）。

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南市府共斥資3500餘萬元興建黃昭堂紀念公園，21日上午正式啟用，也是全台首座紀念台獨人士的公園。（李其樺翻攝）。

台南市府斥資3千5百餘萬元在七股興建黃昭堂紀念公園，將於21日上午正式啟用，由於該座公園為全台首座紀念台獨人士的公園，也引發各方關注，警方也不敢大意，將派出警力到場戒備，預防抗議團體鬧場。

黃昭堂為台南七股人，長年從事台獨運動，曾任台灣獨立建國聯盟主席，被尊稱為「台獨教父」，在綠營地位崇高，2011年11月手術後因心律不整辭世，享壽79歲。

經地方奔走爭取，台南市政府投入3千5百餘萬元，將位於龍山碼頭南31線旁的閒置魚塭活化再利用，於去年4月舉行動土典禮，包括當時台南市長賴清德、高雄市長陳菊都出席，歷時1年5個月施工，打造總面積1.23公頃的紀念公園。

黃昭堂紀念公園既為全台首座紀念獨派人士的公園，同時也融入鹽鄉、蚵殼、黑面琵鷺等在地元素，兼具戶外展演與功能，打造七股區第一座獨具在地特色的公園。

明天上午10點台南市政府和區公所舉辦黃昭堂紀念公園啟用典禮，除了台南市府代理市長李孟諺將出席，總統府祕書長陳菊將代表總統府參加啟用儀式，為此警方將嚴陣以待，加強維安規格，避免抗議人士鬧場。

(中時 )

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