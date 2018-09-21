中秋節至 黃金毛孩戴柚子帽超可愛

2018年09月21日 07:17 中時 甘嘉雯

黃金獵犬KUMAHERO每到中秋都要戴柚子帽，模樣相當可愛。（甘嘉雯攝）

黃金獵犬KUMAHERO分不清球球跟柚子，模樣逗趣。（甘嘉雯攝）

黃金獵犬KUMAHERO個性活潑，主人汶汶喜歡幫牠打扮，隨著中秋節將至，幫KUMAHERO戴上柚子帽，感受年節氣氛，但KUMAHERO「眼神死」，一付「姊姊你夠了沒？」，模樣非常逗趣。

汶汶說，別看KUMAHERO身形龐大、將近40公斤的牠，其實有顆可愛的心，經常會有些貼心的舉動，例如她回家，KUMAHERO會咬著拖鞋到門口等，不過故意不給她穿，一定要追上牠，才肯把拖鞋給汶汶，意思告訴她「我等你很久了」。

前幾年中秋節，汶汶無心插柳，幫KUMAHERO做了一頂柚子帽，沒想到KUMAHERO剛開始不敢動，後來還很開心，似乎很喜歡柚子的味道，汶汶還趁KUMAHERO睡覺時，把球球跟柚子混在一起，沒想到KUMAHERO醒過來，看著柚子與球球，疑惑的眼神似乎在說「這怎麼回事？」

汶汶說，從剛開始的陽春柚子帽後，她又從朋友那邊學習「進階版」柚子帽，只要5分鐘時間就可以完成，KUMAHERO戴上柚子帽，彷彿變成一隻柚子兔，非常可愛，她將照片傳到親戚的群組，沒想到大受歡迎，在上面加上幾句話，就成為「中秋佳節問候的長輩圖」。

汶汶說，一開始KUMAHERO似乎覺得柚子味道怪怪的，不過之後似乎喜歡上這個味道，任她擺布拍照，有時候拍照拍太久，KUMAHERO還會有點不耐煩，表情展現「快一點啦，我想睡覺」

(中時 )