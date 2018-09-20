韓朝簽軍事協議 南韓「被遮住眼睛、捆住手腳」？

2018年09月20日 19:06 中時 王嘉源

19日，在南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩的共同見證下，南韓國防部長宋永武與北韓人民武力部長盧光哲於平壤簽署了《履行板門店宣言的軍事領域協議書》，這是自1953年韓戰交戰方簽訂停戰協定以來，第一次設定了在地上、海上、空中全面中斷韓朝間敵對行為的區域。青瓦台國家安保室長鄭義溶說：「實施上宣告了韓朝間的不可侵犯。」但南韓《朝鮮日報》20日指出，有人擔心，這些措施可能給南韓安保造成嚴重的負面影響。很多人批判這是南韓軍方自行解除武裝。

根據協議書，韓朝決定全面中止海陸空等一切空間裡成為軍事緊張和衝突根源的所有敵對行為。關於中止針對對方的大規模軍演和武力增強、各種形態的封鎖、阻斷及妨礙航行、對對方的偵察行為等問題，約定在「韓朝軍事共同委員會」上進行協商。

峨山政策研究院安保統一中心長申范澈說：「假設北韓有終戰行為，可能拿南韓軍方的彈道飛彈戰鬥力、打擊北韓指導部和核心設施的殺傷鏈（Kill Chain）等做文章。」

專家們認為，以DMZ（非武裝地帶）軍事分界線為中心設定10-40公里禁飛區，中斷空中偵察活動，存在很大問題。就戰鬥機和偵察機而言，東部戰線是從軍事分界線開始40公里、西部戰線是20公里以內被設定為禁飛區。在這一區域內，禁止飛機的空對地飛彈射擊等伴隨實彈射擊的戰術演習和空中偵察活動。目前的禁飛區，由聯合國軍司令部設定為距離軍事分界線9公里。

《朝鮮日報》說，在監視DMZ一帶的戰術偵察機和中大型無人機戰鬥力方面，美韓兩國對北韓軍隊擁有壓倒性優勢。北韓在平壤-元山線以南部署了大概70％的陸海空戰鬥力，因此對南韓而言，偵察監視活動非常重要。如果南韓中斷偵察活動，可能在監視威脅首都圈的340多門北韓遠程大炮方面出現巨大空白。

作為旨在撤銷DMZ裡所有GP（監視哨所）的示範措施，韓朝還決定各自示範撤銷11處靠近軍事分界線（MDL）1公里以內的GP。北韓有160多處GP，比韓方（60多處）多2.5倍。如果撤銷同樣的數量，對南韓軍方戰鬥力的影響會更大。

南韓《中央日報》也指出，在北韓無核化還未確定的情況下，雙方便在對具有應對朝核性質的南韓常規戰鬥力使用限制上達成了協議，這點大有問題。關於韓朝協議，南韓最大在野黨「自由韓國黨」黨鞭金聖泰稱，「結果北韓把核緊緊藏好，但我們卻解除了所有武裝戰鬥力」。

(中時 )