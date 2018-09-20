中秋連假將至　桃園這些路段要注意

高速公路中秋連假請注意桃園易塞路段。（本報系資料照片）

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桃園市警局為紓解中秋節連續假期前後旅居外地民眾返鄉車潮，將在連假期間從22日7點至12點將配合國道高速公路局於國道1號桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅及國道3號大溪、龍潭等交流道南下入口匝道進行高乘載管制，市警局建議承載未達管制標準之用路駕駛可取道與國道1號、3號平行之台1線、台3線、台15線、台61線行駛或避開實施高承載時段。另提醒駕駛人台61線於桃園段已全線開通，但續行南下僅至新豐一出口，建議提前擇平行之替代道路改道行駛，以避免壅塞。

桃園市警局交通警察大隊除在警察廣播電臺宣達重點交通時段及路段，並運用LINE創立「連續假期交通疏導平臺」群組，成員有交通局、工務段、國道警察第一、六大隊、鄰近縣市警察局等單位，隨時掌控轄內交通狀況，利用即時監控影像，即時掌握查報路況，提供即時路況資訊予警察廣播電台，讓各用路人知悉桃園路況，避開車多路段。

桃園市警局也呼籲民眾前往小人國、六福村等熱門遊樂區時加利用龍潭區新龍路等替代道路，另各大賣場將陸續舉辦中秋烤肉促銷活動，故周邊會湧現購物車潮，提醒各用路人，可提前備貨以避免排隊久候。

前往大溪、復興區的遊客，下山方向建議避開大溪老街附近慈康路、康莊路、武嶺橋、崁津橋等壅塞路段，可改道「台7乙線」、「復興路經台3線（信義路）」、「中庄便道（康莊路大溪橋旁）經大鶯路」等替代道路往三峽，可接三鶯交流道往北，或利用「石門水庫環湖道路」往龍潭交流道方向往南，可以節省不少塞車的時間。

(中時 )

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