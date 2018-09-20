男籃》歸化球員進度曝光 月薪上限至少6萬美元

戴維斯或許明年11月還會繼續披上中華男籃戰袍。(報系資料照)

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中時電子報

闊別48年重返亞運4強的中華男籃，根據負責歸化業務的中華籃協副秘書長李雲翔20日表示，目前歸化最新進度是訂出月薪在4萬到6萬美元之間，人選也期望能從SBL新球季洋將當中挑出，甚至「中華顧問團」也將成立！

「其實歸化球員動作從未停過，在謝典霖理事長指示下，目前先訂月薪約在4萬到6萬美元，且期望透過即將成立的中華顧問團，找到更多贊助經費，」李雲翔說，「所以我們一直都在找尋合適歸化人選，只是還沒找到而已。」

所謂的「中華顧問團」，也就是透過謝典霖找尋願意出資的企業家或公司老闆組成，未來就由這個顧問團替中華隊籌資募款，除了可以幫忙提升歸化球員的薪資空間，也會贊助未來中華男、女籃的訓練與出國比賽的相關經費或花用。

李雲翔強調，由於「雙洋將」制度上路，新球季將有至少14名洋將來台打球，屆時就可從中找尋合適且願意放棄原本國籍的歸化人選，「中華籃協已在先前SBL委員會當中提出，期望各隊可以幫忙詢問願意歸化的洋將人選。」

至於合約早已到期的「新台灣人」戴維斯，最近一直積極跟李雲翔接觸，期望能夠建立不同的合作模式，像是成為中華隊顧問或教練團之一，加上明年11月還有亞洲盃資格賽要打，李雲翔不想太早把話說死，畢竟目前充滿變數。

「現在一切要看戴維斯背傷恢復情況而定，況且他幫忙中華隊打這麼多年，沒功勞也有苦勞，我們不會做那麼絕，」李雲翔說，「假如接下來仍然找不到歸化人選，明年11月的亞洲盃資格賽，我們當然不排除仍用戴維斯上場。」

(中時電子報)

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