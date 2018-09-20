黃少谷「吃雞」開唱 聽聲辨人找網友

2018年09月20日 19:10 中時 蔡琛儀

黃少谷化身「吃雞」遊戲角色。(喜歡音樂提供)

黃少谷演唱會嘉賓找來實況主蛋捲。(喜歡音樂提供)

黃少谷歷經強辯樂團的洗禮，去年以個人之姿加盟喜歡音樂，並發行首張個人專輯《未來》，他曾與歌迷約定如果有能力，希望每年生日都會辦活動與他們見面，今年終於宣布即將在台北三創園區舉辦「遊戲人生Gaming」演唱會，他平常工作之餘紓解壓力的方式就是玩遊戲及電玩，因此在這次主視覺之中，他也特地穿上白襯衫和軍事裝備，化身為他平時最常玩的「吃雞」遊戲角色。

黃少谷平常玩遊戲時也會在直播平台上開實況，甚至會揪網友一起玩遊戲，自嘲：「我的網友都比現實生活中的朋友還多了啦！」先前在活動上，黃少谷更是「聽聲辨人」，聽到粉絲聲音就立刻認出是曾經一起玩遊戲的網友，因此他這次也希望可以在演唱會上遇到昔日的網友們。

黃少谷說，他曾玩遊戲開直播24小時不間斷，還有粉絲陪著他一起24小時不睡覺。學生時代有次與強辯團員在練團室玩電腦遊戲玩了三天三夜，還彼此承諾：「沒有全部破關不准回家！」也曾和某任女友一起玩遊戲，親手寫了一本破關攻略給她，只為了討女友歡心。

這次演唱會黃少谷預計將請到三位嘉賓，第一個公布的是以唱歌難聽出名的遊戲實況主「蛋捲」，黃少谷之前曾替她做了一首全新的歌曲〈一枚蛋捲〉，也預告倆人屆時將在演唱會上首度公開合唱。

(中時 )