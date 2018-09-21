台北》護樹團體批北市府護航遠雄 大巨蛋持續擺爛

2018年09月21日 07:10 中時 張潼

長期反對興建大巨蛋的松菸公園催生聯盟召集人游藝，今年也為此投入松山信義區市議員選戰。20日正逢北市舉辦大巨蛋案都審會，他到場外抗議，批評柯市府護航遠雄，導致大巨蛋案不但遲遲無法解決，甚至爛攤子規模持續擴大。

松菸護樹志工團等多個反對大巨蛋的團體昨天上午到北市府外抗議。他們指出，藍綠白3名參選人都自稱是能夠解決大巨蛋問題的人，其中，現任市長柯文哲曾表示，9月20日將透過都審會解決大巨蛋問題，但是，既然大巨蛋是問題，也無法一次解決，那就不該讓遠雄繼續施工，否則就是擴大爛攤子的規模。

公民團體表示，從2015年5月20日停工至今已滿3年4個月，柯文哲在此案的態度不斷改變，從弊案、不排除解約，最後在改善期限到期後又說「沒有公安、沒有復工」，接著又讓遠雄先行報備施工與公安有關的工程；今年8月22日，市府又在接受媒體訪問時說，2周內解決大巨蛋，但遲至今日根本沒解決，最後又說9月20日要開都審解決，「柯市長，你到底要跳票幾次？還要護航遠雄多久？」

昨天都審會歷時約4個小時，游藝會後受訪時表示，雖然事前早就預期大巨蛋案會繼續拖延，但真的看到市府繼續擺爛，心裡仍覺得很難過。他還直指，原本都審委員要求遠雄2周內針對防災人數等補件再審，但最後主席作結論時，卻說送件日尊重遠雄、但要儘快，形同開一張無限期的支票，恐讓大巨蛋繼續擺爛。

(中時 )