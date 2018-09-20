迎中秋慶團圓 桃園機場服務大聯盟邀請旅客一起同樂

2018年09月20日 19:31 中時 陳麒全

桃園國際機場為讓出入國門的旅客們感受節慶氛圍，同時宣導重要飛安知識並推廣自助報到服務，舉辦桃園機場「齊聚中秋慶團圓」活動。（陳麒全攝）

中秋節連續假期即將到來，桃園國際機場為讓出入國門的旅客們感受節慶氛圍，同時宣導重要飛安知識並推廣自助報到服務，舉辦桃園機場「齊聚中秋慶團圓」活動，透過精彩表演還有互動遊戲讓出入境的旅客可以獲得應景月餅、行動電源等好禮，讓大家都能在機場一起同樂。

桃機公司20日特別邀請駐在桃園機場的航空、地勤、免稅商店等商業夥伴，及航警局、移民署、海關、疾管署、動植物防檢疫等CIQS及觀光局等機場服務大聯盟的夥伴代表們，一起出席啟動儀式並提前向所有旅客及機場工作同仁們祝賀佳節愉快，同時在中秋連假出國旅遊高峰前，提醒要出境的旅客們可透過網路、手機及CUSS等方式辦理自助報到，爭取更多逛機場免稅商店及使用各項免費服務設施的時間，同時也別忘了飛安的重要性。

另外，在連續假期的9月22日及23日，旅客在桃園機場兩座航廈的出、入境大廳，還有機會可以見到快閃表演安檢舞及自助報到舞；而為落實企業社會責任，機場公司特別向公益團體訂購了500顆月餅，此外還準備了全球知名的高品質臺灣品牌行動電源，做為相關宣導活動獎品，要在這兩天透過與旅客們的互動遊戲中分享給大家，希望每一個進出桃園機場的人都能感受到濃濃的中秋味。

桃園國際機場持續努力透過各種方式向所有的旅客們宣導飛安知識，並致力於各項服務品質及水準的提昇，機場各單位同仁也以服務大聯盟的團結精神，全年無休24小時為旅客提供最貼心的真誠優質服務，希望能帶給所有國內外旅客賓至如歸感受，而近期桃園機場再獲ACI肯定，獲頒服務品質評比分組季軍並入列卓越榜內，即是努力成果的最好說明。

(中時 )