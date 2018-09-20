老奶奶一槍擊斃大鱷魚 製成靴子為寵物馬報仇

老奶奶一槍擊斃大鱷魚，製成靴子為寵物馬報仇。（圖取自中國新聞網）

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中時電子報
/綜合報導

不要以為上了年紀的人都是手無縛雞之力的弱勢群體，但有時候他們可不是好惹的。最近，美國一位73歲的阿嬤就上演了「奶奶復仇記」，她單槍匹馬殺死了一隻約264公斤重的短吻鱷。

她想用鱷魚的皮做一雙靴子當戰利品。除此之外，她還會用鱷魚肉做菜，然後把鱷魚的頭做成標本掛在辦公室裡。

據《紐約郵報》網站報導，名字叫裘蒂•科克倫的阿嬤之所以不顧危險殺掉這條12英尺長（約合3.7米）的鱷魚，是為了給自己養的一匹小馬在三年前被鱷魚吞食報仇。

報導中說，3年前她眼睜睜看著自己養的寵物馬成了一條鱷魚的「盤中餐」，從那時起，裘蒂就一直在尋找吃掉小馬的鱷魚。「我們家人覺得這條鱷魚和幾年前吃掉小馬的是同一條鱷魚，那條也是這麼大，輕而易舉就能吃掉他的愛馬。」

這名勇氣驚人的阿嬤，她是用一隻被車撞死的浣熊做誘餌，把鱷魚從水中引出來，然後不慌不忙，一槍斃命。她說「一槍就打中了頭部，然後它就沉了下去。」。

之所以能這麼淡定地對付兇猛的鱷魚，跟裘蒂家家族傳統也有關係，他們家不僅經營農場，也捕獵短吻鱷。2009年的時候，裘蒂5歲的孫子也在這片池塘開槍射殺了一條鱷魚，而且比這次的還要大，有800磅重（約合725斤），長度超過了12英尺。

(中時電子報)

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