亞帕運下月舉行 體育署專機力挺選手

兩屆帕拉林匹克運動會（簡稱帕運）健力金牌女將林資惠（前排右），正為本屆亞帕運積極訓練備戰。（體育署提供）

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中時電子報
／台北報導

一年一度的亞洲帕拉運動會（簡稱亞帕運）下月6至13日將於印尼雅加達舉行，我國將派出89名選手，參加這項亞洲最高等級的身心障礙賽事。體育署長高俊雄也宣布，包括專機與伙食安排，都會比照上月的亞運規格，甚至更貼心的力挺我國帕運選手。

高俊雄表示，帕運選手將會分兩梯次搭機出征，他已拜會華航董事長何煖軒，對方也承諾在盡可能的範圍內，協助我國身障選手升等搭豪華經濟艙。至於帕運參賽選手的行李，通常因為特殊裝備會超重，航空公司也會特別處理，不額外收費。由於另一梯次專機是長榮，高俊雄說：「有需要也會拜會長榮。」

亞運期間，中華代表團在主場館旁的蘇丹公寓設置中繼站，安頓選手也開伙供餐。高俊雄指出，這次帕運選手都住選手村，餐飲方面也已接洽好蘇丹飯店，打餐盒送到比賽現場，讓選手有熱食可吃。

高俊雄解釋，亞運期間就有找蘇丹飯店製作餐盒，也讓選手回到中繼站後，可以去蘇丹飯店吃自助餐，至於由國訓中心派遣廚師至前線開伙，主要是亞運有些比賽結束很晚，怕選手回來已超過飯店供餐時間，帕運則沒有這個問題。此外，帕運代表團也會有3位醫師、5位防護員隨隊。

本屆帕運我國參加田徑、游泳、健力、射擊、射箭、桌球、柔道、輪椅網球、羽球、輪椅籃球、保齡球等11種運動種類競賽，包括2004、2008年兩度於帕拉林匹克運動會（簡稱帕運）奪金的健力女將林資惠、2014年仁川亞帕運女子健力銅牌林亞璇、2012年倫敦帕運女子柔道銀牌李凱琳、2010年廣州亞帕運女子輪椅網球單打金牌呂嘉儀、2016年里約帕運桌球男子團體銀牌林晏弘、程銘志等多名經驗豐富的老將都再披戰袍，現正積極備戰中。

(中時電子報)

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