借問站邁入第五年 票選集點抽好禮

2018年09月20日 19:41 中時 王思慧

交通部觀光局推動友善旅遊服務「借問站」至今邁入第五年，預計今年全台達到450個提供在地貼心服務的借問站，「借問一下」也已經成為國內外旅客的招呼語，並透過在地小店借問的服務，深度串聯在地私房美食、歷史文化、必買特產、在地終極秘景等豐富旅遊元素，更協助在地旅遊深度化以及多元化，成為在地觀光推廣大使。

今年借問站所拍攝的形象影片，邀請食尚玩家主持人林彥君帶路，體驗台灣各地借問站鄉親們的熱情，希望透過「借問」的服務，協助更多旅人走入當地，帶動周邊發展，推廣具文化及溫度的深度旅遊，鼓勵大眾藉由旅遊重新認識台灣。

觀光局主秘林坤源表示，借問站有分等級，第一級就是機場、第二級為交通節點、第三級是觀光局風景區管理處、第四級就是台灣獨有的人情味，借問站可提供最在地的服務，除了問路外，還提供wifi連線、自行車輪胎打氣，甚至借放行李也可以，在現今來台旅客自由行比例超過七成情況下，借問站的奉獻服務，讓旅客來台都很滿意。

同時，為鼓勵各地貼心熱情的借問站站長，今年將舉辦第四屆「最佳借問站票選活動」，號召喜愛旅行的民眾一同票選出心中的最佳借問站，即日起至11月10日止，只要上網幫借問站的站長們投票按讚，就有機會抽中精美好禮，獎項總價值超過新台幣7萬元。

觀光局也推出「你好台灣 Give me five！」的活動，將製作喔熊集點卡放置於北、中、南、東區各借問站及相關地點，每站限量100份，送給前往借問站的民眾，後續上傳合照及留言至FB粉絲團「微笑台灣319鄉+」，另外可再獲抽獎資格，相關活動最新訊息，請至借問站官網http://www.taiwan-askme.tw/查詢。

(中時 )