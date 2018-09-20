基隆港釣魚活動安全設施升級 防人員及車輛落海

2018年09月20日 19:42 中時 王思慧

為維護基港區釣魚活動人員安全，台灣港務公司基隆港務分公司，強化基隆港東岸防波堤釣魚場地救護設施及場地維修等事項，像是架設救護鍊條、在轉彎處設ㄇ字型鋼架等，提供釣魚運動愛好者更安全的垂釣空間。

基隆港務分公司表示，考量基隆港環境安全在不影響港口功能及作業的前提下，開放基隆港東岸防波堤部分堤面區域供民眾垂釣，為避免防波堤湧浪越堤危險，特於東防波堤堤面中央處每隔約7公尺立柱架設不銹鋼救護鍊條，給予釣客緊急避難救護設備，並於該防波堤前段堤面縮減處、轉彎處增設ㄇ字型鋼架，以防人員及車輛落海。

另為加強釣魚場地安全性，台灣港務公司積極檢視相關維安設施，除於基隆港防波堤堤面橫斷間隙修補車道隔柵板、填補不平路面、修補車道邊水泥車擋、增設警示標語告示牌等多項措施外，並採用不銹鋼材質重新施作堤外海側救生爬梯，以利長久使用等具體作為。

基隆港務分公司指出，基隆夏季是夜釣旺季，更是白帶魚、鰹魚、小管、軟絲的大本營，為提供安全的夜釣環境，該公司遂於東岸防波堤堤面凹陷（接縫）處增設反光線條，並將堤上所有不銹鋼救護鏈條塗佈反光漆，以確保釣友於夜間有足夠的警示標誌強化釣客安全性。

基隆港務分公司強調，安全設施乃為輔助性質，釣客仍應遵守港區垂釣安全規定，並隨時注意自身安全，才能達到安全親水休閒遊憩目的。

(中時 )