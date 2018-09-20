2018年09月20日 19:41 中時 謝瓊雲

果農許銀爐不幸意外身亡，山上果園50年老欉上萬斤文旦柚全數交由廣寧樂善團團長張雪如（左）義賣，媳婦施佳驊（中）帶著兩老的生活照，現身參與義賣活動，並在一旁彩繪文旦柚。（謝瓊雲攝）

滿滿一袋老欉文旦柚只義賣200元，十點開賣後不少路過民眾踴躍響應，中午前即賣出上百袋，下午甚至有人專程開廂型車來載，迅速熱賣一空。（謝瓊雲攝）

果農許銀爐(右)和妻子陳花(左)生前感情好，常常形影不離，在他們身後家屬將兩人用心栽培的文旦柚捐出做公益，媳婦也專程將還兩人的生活照集結成卡片帶至活動現場。（謝瓊雲攝）

果農老夫妻墜谷 身後萬斤文旦柚義賣助貧弱遺愛人間

遺愛人間！芬園鄉許姓果農老夫妻，上月底在139縣道意外身故，山上果園遺留下上萬斤的文旦柚，20日透過廣寧慈善團義賣，所得將全數作為寒冬圍爐千人饗宴的經費，化小愛為大愛、幫助弱勢家庭。

上月823豪雨成災，八旬果農許銀爐和陳花老夫婦當天一早上山，通常中午都會回家吃飯，家屬卻苦等不到人、焦急尋人，直到隔天才發現疑因天雨視線不佳、小貨車打滑，不幸墜落50米深谷雙亡。

媳婦施佳驊哽咽說，公婆晚年茹素，一生節省、卻十分樂善好施，夫妻倆感情好、形影不離，山上的荔枝、龍眼和文旦柚皆由兩老自行管顧；當天公公在工寮裡烘製龍眼乾，未料回程竟出意外。

她表示，種植約3分地的文旦柚已是50年老欉，每年產量約一萬斤，往年都趕中秋節前一個月交中盤商，看著滿園來不及採收的柚子，大家決定捐助弱勢、替兩老做功德，略盡最後孝心，也告慰兩老在天之靈。

廣寧樂善團團長張雪如指出，老翁兒媳倆都是團裡志工、家住員林市區，忙完治喪事宜後找她協助，上周許家親友合力採收，前天出動20多名志工前往裝袋、運回員林。

她說，每一大袋重約20至25公斤、義賣200元，上午十點開賣，不少路過民眾踴躍響應，中午前已賣出近百袋，下午更有人專程開廂型車，一次買10袋、20袋載走，一整天下來義賣所得達48752元。

(中時 )