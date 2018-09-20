花監受刑人錄床邊故事 陪伴小孩成長不缺席

2018年09月20日 19:37 中時 許家寧

傅崐萁若發監花蓮監獄，將先發至2樓義舍新收舍房服刑。（許家寧攝）

花蓮監獄推動一人一床，環境大幅改善，許多人已經不用打地鋪睡覺。（許家寧攝）

中秋節將近，花蓮監獄今（20日）舉辦秋節懇親會，讓平時只能透過玻璃和孩子講話的爸爸媽媽，能一敘思念之情，花監還特別讓受刑人為12歲以下的小孩錄製「床邊故事有聲光碟」，雖不能陪伴在身邊，也能讓父母溫柔的聲音陪伴孩子入眠，不缺席孩子成長。

花蓮監獄自18日起一連三天舉辦收容人中秋節懇親活動，共有317名受刑者與777名家屬參加，許多收容人把握三節難得的機會與親人共享天倫，有受刑人爸爸一見到家人忍不住又親又抱，還有人緊握三名久違不見女兒的手，要她乖乖讀書。

由於日前花蓮縣長傅崐萁合機案官司全案定讞，預計本月25日發監服刑，監獄環境也格外讓縣民關心；典獄長葛煌明表示，目前尚未收到花蓮地檢署指揮執行書，但獄方已做好準備，新收受刑人將依分發至「義舍」，關進約2坪大的兩人牢房。

葛煌明說，法務部去年開始推動「一人一床」政策，比照外國採用上下舖，花監1530床位已完成78％，環境大幅改善，許多人已經不用打地鋪睡覺，不過由於花監目前仍超收231人，超收的人數加上現有空間有限，距離1人1床目標仍有些距離。

花蓮地檢署日前和發傳票，要求傅崐萁25日上午10時到署執行，預計將發監戶籍所在地的花蓮監獄。對此，花蓮監獄表示，目前還不確定傅是否發監花監，不過監所對待新收犯人一視同仁，沒有特別待遇，即使立委妻子每天要申請特見，也要視典獄長裁量決定。

(中時 )