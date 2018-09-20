日相安倍連任首相 10月1日內閣改組

2018年09月20日 19:42 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三20日在自民黨總裁選舉中，獲得多數國會議員和地方黨員的支持，打敗前黨幹事長石破茂，3度連任黨魁，接下來3年首相任期，他將致力推動修憲。安倍預定28日自美返國後，10月1日進行內閣改組，決定黨高層幹部人事，官房長官菅義偉和財務大臣麻生太郎可望獲留任。

安倍20日勝選後致詞表示，「總算要和大家一起致力修憲」、「大家應團結一致，挑戰建設新國家」。安倍在選戰中表示，希望能完成修憲，新設憲法第9條第2項，明確記載自衛隊的定位。自民黨預定在秋季的臨時國會上提出憲法修正案。

安倍在勝選後表示，修憲可說是自民黨結黨以來的黨訓。今後將與聯合執政的公明黨協調後，再決定向國會提修憲案的時期。但3分之2的修憲門檻相高，必須努力爭取更多人的贊同。修憲案必須在參眾兩院獲得3分之2議員的支持後，再舉行公民投票，獲過半數贊成票數方可通過。

有關內閣改組是否會繼續重用官房長官菅義偉和財務大臣麻生太郎之提問，安倍表示，「將在穩固的基礎上，盡可能廣羅人才，適才適所」重要閣員可望獲留任。自民黨首席副幹事長小泉進次郎在選前公開表明將投票給石破，日媒關注小泉和石破今後在黨內的處境。

針對接二連三的天災，安倍表示，為了重建復興，將在秋季的臨時國會上提出2018年度的修正預算案。至於何時舉行日朝峰會，安倍表示有與北韓領導人金正恩直接對話，解決綁架問題的意願。

安倍兩次執政，首相在位日數至20日總計達2461天，首相新任期將至2021年9月止，明年夏天的參院選舉過後，11月19日將可超越前首相桂太郎的2886天紀錄，成為日本憲政史上在位最久的首相。

自民黨總裁選舉是由參、眾兩院黨籍國會議員的405票，以及地方黨員的405票，共810票選出新總裁。在807票有效票中，議員票方面，安倍獲得329票，石破73票。黨員票，安倍獲得224票, 石破獲181票。安倍以總票數553票打敗254票的石破，再度連任總裁。

(中時 )