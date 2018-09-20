船票優惠 台中港今年兩岸渡輪旅客人次創新高

海峽號靠泊台中港19號客運碼頭，緊鄰年底即將營運的三井OUTLET，每周一、四、日3個航次。（台灣港務公司提供）

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台中港旅客服務中心旅客大廳，提供民眾舒適的候船環境。（台灣港務公司提供）

台中港與大陸福建距離近、航程短，聯外交通便利，加上航商推出優惠票價，讓台中港今年1月至8月兩岸直航客運量大幅成長近7成，並創近5年新高。台中港務分公司表示，今年1月至8月兩岸直航客運量達53,084人次，與去年同期31,896人次相比，成長66.43%，目前搭船台灣旅客及陸客是6比4。

台中港務分公司表示，台中港目前有往返福建平潭每周一、四及日到港對開的「海上高鐵」海峽號，以及從廈門對開每周1航次的中遠之星，現在來回船票只要3千多元，吸引許多旅客搭乘，無論是商務、探親、旅遊甚至進香等宗教交流，台中港已成為兩岸民眾交流往返便捷的途徑。

台中港務分公司進一步表示，為提供更優質的客運服務，港務公司積極優化港埠旅運設施，除原有19號客運碼頭外，並於去年完成18號多功能碼頭建設，並建構連接該碼頭與旅客服務中心風雨走廊，以及協調台中市政府推出310路線公車「台中港旅客服務中心-台中火車站」接駁服務等，讓台中港與市中心往返更加便利。除此，今年也將建置2座新船橋提供旅客安全上下船，提升港埠設施，帶給旅客更舒適便捷的環境。

台中港的經營方向除原有的客貨運輸外，將逐漸導入商務與觀光，透過調整商港管制區範圍提供民眾親水環境、建置遊憩景點，如媽祖行海裝置藝術、金針花海、旅客服務中心3樓觀景台、港區自行車道、環港北路風車景觀、開放港區釣魚區域，以及近期即將設置的海豚裝置術和年底營運的三井OUTLET等，除往來商旅聚集外，更將觸角伸及遊客，台中港成為中部海線觀光旅遊新亮點將指日可待。

(中時 )

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