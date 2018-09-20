921國家防災日 內政部舉辦大規模震災救災演練

2018年09月20日 20:17 中時 張理國

為因應大規模震災縣市求災量能不足，內政部依據科技部山腳斷層南段規模6.6震災情境，研訂大規模震災消防救災方案，將在明天國家防災日辦理動員演練，蔡英文總統也將到松山機場視導慰勉，並發表國家防災日談話。

內政部部務會報下午由消防署報告「107年國家防災日相關活動」，部長徐國勇表示，明天是9月21日國家防災日，為了記憶921大地震對台灣的影響，內政部縱向整合防救災作業時序，橫向整合中央部會及縣市政府力量，共同推動辦理防災週宣導活動、全國防空警報系統發布海嘯警報試放演練，指定電視頻道播放重大災害緊急訊息演練、全民網路地震避難演練、大規模地震消防救災方案演習等防災系列活動，透過密集演練，使民眾認識及學習防災安全，並了解政府已經做好各項應變整備工作，提升全民地震防災能力，讓台灣防救災更具韌性。

內政部表示，1999年9月21日921集集大地震，造成2415人死亡、29人失蹤、1萬1305人受傷、房屋毀損10萬餘戶之嚴重災情，為記取天災無情之教訓及提升地震防災應變之能力，行政院將每年9月21日訂為「國家防災日」，以國家層次推廣地震避難智能，提升全民防災意識與應變能力。

今年配合國家防災日，除了擴大舉辦全民地震避難演練、與指定電視頻道播放重大災害緊急訊息演習外，更以防災週宣導活動，自9月17日至21日，連續5天，每日都有不同活動主題，包括防災知識模擬考、居家安全環境檢查、緊急避難包準備、3日份食物飲水準備及地震避難演練等主題，結合各直轄市、縣(市)政府消防局推動防震宣導活動內容，串連成系列宣導主軸，提高宣導能見度及密集度，強化地震防災安全宣導成效。

內政部進一步表示，國家防災日9點21分，中央氣象局將發布地震模擬演習簡訊，民眾收到簡訊時，請記得演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，並試走避難路線；今年活動特別因應地震發生當下，每個民眾所處環境不同，例如開車、睡覺、戶外運動、購物、看電影等，教導民眾做好保護頭頸之各種「趴下、掩護、穩住」動作。

當天9時59分至10時01分也將於公共電視台(第13頻道)及原住民族電視台(第16頻道)播出2分鐘的防災訊息測試影片，各有線電視台亦將自動切換頻道到公共電視台，並播出災害模擬演習訊息，讓國人能透過電視迅速收到即時災害訊息。這次演習還特別依公共政策網路參與平台建議，應用警報音、播報說明及警訊字幕等方式呈現，內政部提醒民眾這警報防災訊息純屬演習，勿因太擬真而驚慌。

此外，內政部也說，當天9時21分中央氣象局發布地震災防告警細胞廣播測試演練訊息後開始演練，動員相關救災量能於臺北市花博園區、市立動物園，新北市板橋第一運動場、頭前運動公園、三重區綜合體育館、板樹體育館、錦和運動公園及桃園市國立體育大學綜合體育館停車場等地，開設8處救災支援集結據點。

演練項目包括動員集結、救災據點開設、支援部隊進駐救災據點、單點災害搶救、中央災害應變中心前進協調所開設、建立救災據點與災害應變中心緊急通訊、民間通信業者行動基地台建立救災據點臨時通訊、救災人員後勤供應及災害應變中心與救災據點視訊等9項，藉由跨單位的災害現場橫(縱)向整合機制，對外展示政府對於大規模震災災害應變救災之整備能量。

(中時 )