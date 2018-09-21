花蓮》光復鄉長三搶一 農會大老迎戰鄉代、原住民菁英

林清水連任七屆光豐農會總幹事，今年將首度轉戰光復鄉長選舉。（張祈攝）

友善列印
中時
光復鄉長參選人吳明修（右）有著20年公務經驗，這次將二度挑戰鄉長選舉。（張祈翻攝）
現任鄉代鄭桂鐘，本屆以第二高票當選鄉代，有著土木營造業背景，目前鄉代中唯一能像財政、會計單位進行業務質詢的鄉代，這次也將向上挑戰鄉長選舉。（張祈翻攝）

花蓮縣光復鄉人口數約1萬3千餘人，本屆上演5搶1激烈選情，由現任鄉長謝忠淵連任成功，並將於今年屆滿卸任，下屆選情依舊激烈，由光豐地區農會七連霸總幹事林清水，迎戰公務體系出生的原住民菁英吳明修及現任鄉代鄭桂鐘。

林清水連霸光豐地區總幹事七連霸，是縣內任期最長的總幹事，任內與鄉公所密切合作協助推廣農業有成，盈餘排名多年位居全縣各農會前三名，後期協助成立肉品加工場、生鮮處理場，在地方農業扶植上好評不斷，也奠定他在民意上的深厚基礎。

夾帶地方民意，林清水積極參與政治，曾任國民黨光復鄉黨部主委，這次則是他第一次離開農會體系，挑戰鄉長選舉，被譽?這次的當選大熱門，他說，穩紮穩打，無論在什麼位置，服務鄉民的義務不變，未來期盼有機會繼續擴展地方建設，推動農業再升級。

光復在地原住民代表吳明修，出身公務體系，曾任光復鄉公所村幹事、北市科員及花蓮縣政府科長，擁有超過20年的公務經驗，3年前選舉補選鄉長失利，這次以「鄉政規劃師」為理念，要繼續以自身專業為民服務，二度挑戰鄉長選舉，選情同樣備受看好。

另一名鄉長參選人則為現任鄉代鄭桂鐘，本屆以第二高票當選鄉代，有著土木營造業背景，目前鄉代中唯一能像財政、會計單位進行業務質詢的鄉代，加上任內積極爭取地方建設，獲得選民高度認同，是鄉代中人氣較旺的人選，這次將升級挑戰鄉長選舉。

(中時 )

年底選舉基本盤是不變的？ 沈富… 花蓮》何家對上郭家 新城鄉選舉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。