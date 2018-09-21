花蓮》光復鄉長三搶一 農會大老迎戰鄉代、原住民菁英

2018年09月21日 07:12 中時 張祈

光復鄉長參選人吳明修（右）有著20年公務經驗，這次將二度挑戰鄉長選舉。（張祈翻攝）

現任鄉代鄭桂鐘，本屆以第二高票當選鄉代，有著土木營造業背景，目前鄉代中唯一能像財政、會計單位進行業務質詢的鄉代，這次也將向上挑戰鄉長選舉。（張祈翻攝）

花蓮縣光復鄉人口數約1萬3千餘人，本屆上演5搶1激烈選情，由現任鄉長謝忠淵連任成功，並將於今年屆滿卸任，下屆選情依舊激烈，由光豐地區農會七連霸總幹事林清水，迎戰公務體系出生的原住民菁英吳明修及現任鄉代鄭桂鐘。

林清水連霸光豐地區總幹事七連霸，是縣內任期最長的總幹事，任內與鄉公所密切合作協助推廣農業有成，盈餘排名多年位居全縣各農會前三名，後期協助成立肉品加工場、生鮮處理場，在地方農業扶植上好評不斷，也奠定他在民意上的深厚基礎。

夾帶地方民意，林清水積極參與政治，曾任國民黨光復鄉黨部主委，這次則是他第一次離開農會體系，挑戰鄉長選舉，被譽?這次的當選大熱門，他說，穩紮穩打，無論在什麼位置，服務鄉民的義務不變，未來期盼有機會繼續擴展地方建設，推動農業再升級。

光復在地原住民代表吳明修，出身公務體系，曾任光復鄉公所村幹事、北市科員及花蓮縣政府科長，擁有超過20年的公務經驗，3年前選舉補選鄉長失利，這次以「鄉政規劃師」為理念，要繼續以自身專業為民服務，二度挑戰鄉長選舉，選情同樣備受看好。

另一名鄉長參選人則為現任鄉代鄭桂鐘，本屆以第二高票當選鄉代，有著土木營造業背景，目前鄉代中唯一能像財政、會計單位進行業務質詢的鄉代，加上任內積極爭取地方建設，獲得選民高度認同，是鄉代中人氣較旺的人選，這次將升級挑戰鄉長選舉。

(中時 )