中部地區「一邊一國連線」成員座談 阿扁期許爭取勝選

前總統陳水扁20日下午邀集中部地區「一邊一國連線」的成員，在彰化縣舉行座談會。（台中市議會民進黨團總召李天生提供）

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中部地區「一邊一國連線」成員舉行座談會，前總統陳水扁期許連線成員爭取勝利！（台中市議會民進黨團總召李天生提供）

前總統陳水扁20日下午邀集中部地區「一邊一國連線」的成員，假彰化縣舉行座談會；台中市議會民進黨團總召李天生說，會中陳水扁強調目前民進黨選情低迷，希望「一邊一國連線」成員能夠穩住陣腳，爭取勝利；陳水扁表將為連線成員們站台，拉抬聲勢。

李天生指出，台中市出席人員，包括現任市議員翁美春、陳淑華、江肇國、邱素貞、何敏誠、李天生、蔡成圭，及民進黨提名新人參選市議員的張家銨、周永鴻、蔡耀頡等人。

李天生表示，這項座談會於20日下午2時30分，於彰化縣彰濱工業區宇昱實業股份有限公司舉行；與會各民進黨參選人，會中大家針對年底選舉進行討論，並相互交換意見，氣氛十分熱絡。

李天生說，會中前總統陳水扁說，「台灣中國、一邊一國」、「扁案是政治迫害，應予平反」，是一邊一國連線的共同政見；希望再次強化運用，爭取選民支持；目前中央執政績效不好，加上時代力量等小黨瓜分選票，造成民進黨選情低迷！

李天生強調，陳水扁希望《一邊一國連線》成員異軍突起，為綠營守住一片江山；選舉期間，陳水扁還將為連線成員站台，全力拉抬聲勢，爭取選票支持。

(中時 )

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