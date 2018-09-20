不用出國！樂園為萬聖節打造「墓碑鎮」驚悚登場

2018年09月20日 20:04 中時 何書青

六福村萬聖節企劃「墓碑鎮」，白天和夜晚有不同風格，讓全齡遊客都可感受難忘的萬聖節活動。（六福村提供）

萬聖節主題活動期間，還有驚聲尖叫的屍聲列車。（六福村提供）

參加萬聖驚魂夜的遊客也變裝成鬼怪。（六福村提供）

萬聖節是西方文化的節日，國外許多樂園會為此打造盛大活動，邀民眾一起同歡、試膽，台灣樂園以往則較少見這樣的活動。不過去年六福村首度推出萬聖慶典，吸引12萬名遊客共襄盛舉，成功成為全台最大的萬聖活動，今年再接再厲，擴大規模設計出萬聖節「墓碑鎮」活動，10月1日起開跑，為期35天，把占地5公頃的美國大西部區再度化身萬聖鬼城，園方預估，今年將吸引超過15萬名遊客入園。

六福村去年首度舉辦萬聖節活動，成功吸引大批遊客，讓今年規模更勝以往，且全齡同樂，推出的萬聖十大活動，有適合親子同遊可愛歡樂版、也有挑戰遊客膽量的驚悚版。「墓碑鎮」的城鎮入口放置了全台最大高8米、寬10米既邪惡又可愛的「萬聖大南瓜」來迎賓，到了鎮上可看見充滿怪誕又奇特的布置；搭乘遊樂設施時，除了大人版的鬼王陪坐笑傲飛鷹外，今年也特別為小朋友們設計可愛版小鬼王怪，陪小客人一起搭乘採礦小火車。

週二至週日下午時刻，全台規模最大萬聖遊行「惡靈大逆襲」，超過百名活屍、怨靈湧上街道嚇唬民眾，今年的遊行隊伍中還有哈雷機車來壯聲勢；隨著夜幕降臨，鎮上轉為陰森的詭譎氛圍，台灣首座Halloween light show「萬聖音樂屋」在整點時分啟動，隨光影變幻帶來感官刺激；今年全新規劃的怨靈召喚墓園，在夜間更是鬼影幢幢。

假日還有限定活動，「厄夜墓碑鎮」惡靈大軍夜間遊行，會有紅衣小女孩等10大怨靈新角色登場，隨時可能出現在遊客身邊，考驗遊客膽量。用餐時刻也很驚悚，膽子大的遊客可以到恐怖又血腥的「惡靈餐廳」，讓賓客在伸手不見五指的仿舊美式復古小酒館中用餐，隨時會有鬼魅出沒；若還想更刺激，全新推出的六福村詭怪露營「猛鬼墓地」，是台灣首創以萬聖節、鬼怪、墓地為主題的樂園露營活動。

萬聖活動從10月1日起至11月4日止，越夜越有驚悚，為讓遊客們好好感受墓碑鎮的，活動期間平日延長營業至下午6點、假日延至晚間8點；活動期間推出下午1點後入園的550元優惠票價。

(中時 )