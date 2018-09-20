張書豪「眼」技交流柯佳嬿

2018年09月20日 20:06 中時 洪秀瑛

張書豪、柯佳嬿主演歐銻銻娛樂自製劇《如果愛，重來》，張書豪在劇中飾演一位在婚姻中長不大的男人，在第6次搞砸結婚紀念日後，被一台神秘計程車載往另一個平行時空，一覺醒來，老婆柯佳嬿竟成了好兄弟的同居女友，他必須修補自己犯下的錯誤，才能回到原來的時空。

張書豪表示，日前參加柯佳嬿婚禮時心情很複雜，很像劇中某個場景，柯佳嬿笑說：「當天台下應該很多人心情也很複雜。」8年前他們曾合拍《比賽開始》，8年後合拍《如果愛，重來》成為好友，默契好到只靠眼神就能交談，甚至拍情緒戲也不需要醞釀，隨時能進入狀況，眼淚自然流瀉。平常愛開玩笑的張書豪，遇上柯佳嬿也投降，常被虧到語塞，張書豪說：「我要是內傷，柯佳嬿要付我醫療費。」

《如果愛，重來》劇中探討關於愛情及婚姻的議題，張書豪與柯佳嬿不約而同表示，收到邀約時就被故事架構所吸引，雖然與導演林子平第一次合作。柯佳嬿表示，林子平給她很大的安全感，對劇情、角色的想法都有共識，用拍電影的方式、生活化的表演，柯佳嬿說：「一開始會擔心是否太平淡，後來看到呈現出來的畫面覺得很棒！」

愛開玩笑的張書豪立刻接話：「我一開始聽說對手是柯佳嬿也是有點擔心。」沒想到柯佳嬿反將一軍回他：「知道是張書豪要演，我一開始還拒演呢。」被堵到沒話說的張書豪，只能撫胸直呼自己快內傷。

自認劇組炒氣氛一流的張書豪，沒料到8年前那位靜靜的冰山美人，竟然變成一位冷笑話大師，張書豪說：「有時是我想逗樂大家，沒想到反而被佳嬿逗樂。」雖然私下愛鬥嘴，但張書豪也感性地表示，柯佳嬿在他情緒糾結時，總是能用豁達的方式，平復他的心情，這是過去不曾遇過的。

如果要用2個字來形容對方，張書豪說：「柯佳嬿就是『驚奇』，永遠不知道她會給你什麼回應。」柯佳嬿笑說：「張書豪等於『熱鬧』，有他的地方就很熱鬧，只要他一離開，現場就會立刻變得很安靜。」

(中時 )