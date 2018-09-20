李明川想了13年終於吃到「玉里麵」！舊戀情正式ending

李明川。（盧禕祺攝）

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李明川。（盧禕祺攝）
李明川、李懿一起出席活動。（盧禕祺攝）

名造型師李明川20日與同屬伊林娛樂的李懿一起出席交通部觀光局「2018玉富伸展台大地時裝秀」，為推廣花東觀光盡一份心力。他表示，旅遊與生活需要一股衝動，要趁著還有衝動時，想做什麼就做什麼，他透露日前為了這工作特地前往花東，並且吃了他魂縈夢牽13年的「玉里麵」，把曾經的一段感情劃下「完整的ending」。

李明川說，30歲時曾與一個花蓮玉里人約會，所以對玉里一直有種特殊情愫，他當年除了很想吃到有名的玉里麵，還希望對方有一天可以煮麵給自己吃，是一種想得到卻得不到的心情，沒想到對方一直給他軟釘子碰，告訴他玉里很遠，不讓他去。後來他還幫對方買機票、付學費，供對方到北京念書，兩人談起了遠距離戀愛。

這10多年來他一直記掛著玉里麵，這次終於圓夢去玉里，他開心地衝去吃，把乾的、湯的麵都點了，並傳訊息給這位朋友說「我終於吃到玉里麵了」，沒想到對方只回「是喔，不就是麵嗎？」那一刻他便醒過來了：「我心已打烊！」

喜歡旅行和美食的他，最近迷上吃麝香葡萄和恐龍蛋兩種昂貴水果，不斷在尋找更好吃的這兩樣水果，結果好友吳建恆建議他乾脆買張機票飛去日本吃，如果吃得夠多夠本一定划得來，結果他真的立馬買了機票，中秋假期就要去福岡進行吃葡萄之旅。

(中時 )

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