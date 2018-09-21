新北》中和里長王文輝 護溪、友善耕作愛鄉土

王文輝每年號召義工及社區居民積極投入大屯溪封溪護魚淨溪活動，平時還不定期至河岸撿拾垃圾，協助監督和通報非法釣魚、捕魚等行為，維持溪流生態平衡。（譚宇哲攝）

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新北市淡水區中和里長王文輝崇尚自然、重視居住環境，每年率領近40名社區清溪義工隊員，不定期淨溪、維護環境，讓原本瀕危的大屯溪生態逐漸恢復，整治後的環境也讓河岸成為炎炎夏日消暑玩水的好去處，深獲里民肯定，王文輝今年同額競選，將再度連任為民服務。

中和里位處淡水最北端的郊區，居民過去多以務農、種茶為生，社區景緻多是鄉村田園風貌，近年來因產業轉型、人口外移，目前全里只剩下600多人，人口也有逐漸老化趨勢，如何讓在地居民自助、互助，成了里長王文輝的課題。

51歲的王文輝是土生土長的淡水人，有感里內大屯溪是自己成長環境的一部分，2010年起每年號召義工及社區居民積極投入大屯溪封溪護魚淨溪活動，平時還不定期至河岸撿拾垃圾，協助監督和通報非法釣魚、捕魚等行為，維持溪流生態平衡，也藉由共同維護環境凝聚地方向心力。

王文輝也在里內鼓勵農友推動友善耕作，自己以身作則，承租里內約2公頃的休耕農地種植水果，全程不使用農藥和除草劑等藥劑，引用水質純淨的大屯溪水灌溉，友善生態環境，而果園裡種植的柚子、檸檬樹苗及超過1500顆西瓜，就成了老人共餐桌上的美味水果，也是鄰居間相互分享的情誼。

王文輝說，雖然中和里人口少、位置偏遠，自然環境在淡水區卻是得天獨厚，會持續帶動里民維護環境、友善土地，讓土生土長的這塊家園美麗如昔。

(中時 )

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