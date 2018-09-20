簡廷芮發好人卡 《愛情練習生》回憶溫馨早餐情

簡廷芮（右）和唐振剛劇中談純愛。（LUVE提供）

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簡廷芮（右）。（LUVE提供）
劇中場景。（LUVE提供）

唐振剛﹑簡廷芮﹑何孟遠主演亞洲影音平台LUVE網劇《愛情練習生》，劇情講述青春無敵的校園生活。日前第1集播出後獲好評。簡廷芮曾在電影《我的少女時代》飾演陶敏敏，唐振剛則在今年票房破億《角頭2：王者再起》中飾演潘帥角色，兩人在《愛情練習生》中與何孟遠經歷學生時期生澀懵懂的戀愛階段，導演以夢幻唯美的拍攝手法，非常吸睛。

簡廷芮劇中被粉絲封為「健美女神」，學生服造型擄獲粉絲愛戴，因劇情發展，女主角「夏天」周旋在暖男唐振剛和個性直接的何孟遠之間，網路上紛紛有網友討論女主角情歸何處，兩批人馬各有擁護者，讓第2集的劇情期待度更高。

簡廷芮說：「夏天是我目前碰過跟自己性格最相似的角色，劇本中也有其他挑戰。」劇中被兩位男同學同時追求，生活中也桃花不斷？簡廷芮印象深刻是有學長直接當面跟她告白，「當時才國中，我年紀太小，所以直接拒絕，演這部戲反而想到高中時期喜歡我的男生，他會每天放愛心早餐在桌上，現在回想起來還是覺得好浪漫、好可愛。」

導演設計很多親暱彈女主角額頭的動作，唐振剛表示只會作勢假裝，捨不得用力，他設計輕摸臉頰、輕捏耳朵來表示。他在劇中用電話叫女主角起床，他說生活中則是以美味的早餐叫喜歡的人起床，「比方親手做的蛋捲準備新鮮水果和手沖咖啡，把這些美味親自送到喜歡的人面前，讓她被食物味道叫醒。」《愛情練習生》從9月6日起每2周播1集，周四晚上8點播出，手機下載LUVE APP觀看獨家首播。

(中時 )

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