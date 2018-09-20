大陸網傳抗戰期間黃埔畢業生陣亡高達九成五 究竟事實為何？

2018年09月20日 20:30 中時電子報 喻華德

近年來，中國大陸對對日抗戰的歷史，由早年的共軍才是抗日的主力，修正為國軍在正面戰場，共軍在敵後戰場。然而，中國大陸以「追求中華民族的偉大復興」為最高發展目標，但是兩岸之間的歷史仍然處在各自表述。一個民族要偉大而且讓世界尊敬，忠實還原自身的歷史應是不可迴避的。

《衛國戰士的搖籃：三軍官校的草創與沿革》一書的作者賈忠偉先生，針對抗戰期間黃埔軍校的畢業生是否和大陸網路盛傳的陣亡率高達95%，搜集多方資料進行考證，《中時電子報》取得授權報導，試圖還原這段關鍵的歷史。

據賈忠偉考證有關黃埔軍校（陸軍軍官學校）在抗戰爆發之初的畢業生總數，官方紀錄並不完整，一般的紀錄應該約有18,130人（民國17年到民國26年，畢業10,731人，之前畢業約7,399人）。其中第10期二總隊是在民國26年元月畢業。第11期一總隊為爆發全面抗戰當年─民國26年8月26日畢業。二總隊則為遷至江西九江，在民國26年10月27日畢業。若加計到抗戰勝利時為止，黃埔軍校總共畢業了多少學生？其中又有多少畢業生在抗戰時期為國捐軀？

國防部政務辦公室史政編譯處（原「史政編譯局」）在民國104年出版的《從戰爭到和平：抗戰勝利暨臺灣光復七十週年紀念冊》中只簡單的紀錄─畢業10餘萬人。

陸軍軍官學校編─《總統蔣公與陸軍軍官學校》（民國69年，陸軍總部出版）則指出八年抗戰期間，全國各軍校總共培養出15萬名畢業生，彌補了國軍基層軍官不足的問題。

張瑞德教授在《戰時期的國軍人事》（中央研究院近史所出版）一書中所列的是，中央軍校及分校所培育的學生，在15萬人以上。

名作家王鼎鈞先生在《從八年抗戰念黃埔先進（98.10.04）》一文中記載為黃埔軍校（加上分校、周邊的訓練班）一共大約造就了30萬畢業生，大約15萬人作戰陣亡。

香港《鳳凰周刊》在520期（103.11.16出刊）的《黃埔，一所軍校的傳奇》專文中所寫的畢業人數為196,532人（抗戰結束前後）。

而大陸中華網（China.com）有文章列出各期畢業生數與各類訓練班，相加得總的黃埔畢業生總數應該為25多萬人（本校畢業生約4萬、分校加各種短期班次約20餘萬）；其他還有12萬或15萬人不等的紀錄。

比較特殊的是，陸軍軍官學校在大陸所製作的各期同學錄中，除了本期畢業生的資料外，也會將「前期」畢業學長的名字與人數統計等資料放在裡面，根據畢業於第22期二總隊張民善將軍所保留的《陸軍軍官學校第22期二總隊同學錄（附註）》內所附之《陸軍軍官學校第22期二總隊畢業同學錄獻詞》中的記載，從第一期至第22期為止，陸軍官校的各期與各班隊（含分校）的畢業生總數為30（餘）萬人。

這個資料只缺的第23期的畢業生數目，而第22與23期，各分校都已撤除，沒有分校畢業生的統計問題，也就是說這裡所列的30萬人，應該已經相當接近陸軍軍官學校在大陸時期的畢業生總數的統計了。張將軍曾任金門烈嶼的249師師長，之後就以少將官階退役。

陸軍軍官學校第二十二期二總隊畢業同學錄獻。（圖/賈忠偉提供）

至於抗戰期間，中央軍校畢業生為國捐軀的人數，在許多紀錄上仍然模糊不清，像前述王鼎鈞先生就說，黃埔軍校（加上分校、加上周邊的訓練班）一共大約造就了30萬畢業生，大約15萬人作戰陣亡。大陸中華網（China.com）則是估計畢業生總數約25萬餘人，約10％的畢業生為國捐軀，即2至3萬人死於抗戰戰爭。

另軍史專家邱智賢在104年6月19日發表於《聯合報》【民意論壇】的文章《抗戰遇上維基～危機亦轉機》中則是指出約有1萬多名黃埔同學，犧牲前線。文章駁斥了流傳於大陸的文章，其中指稱在抗戰時期有95％黃埔畢業生殉國的傳聞，其原文內容節錄如下：

「抗戰勝利七十周年，軍方紀念圖文引自維基百科，引起外界質疑。在數位時代，抗戰軍史與網路接軌勢所必然，如何使正確史實得以推廣發揚，值得深思。

抗戰爆發之初，陸軍軍官學校本校已畢業13期學生，共計兩萬一千餘人，構成抗戰國軍中、基層幹部主力。抗戰期間，陸官本校（校本部）又陸續畢業第14至19期學生，逾三萬四千名軍官走向戰場；在全國又設立第一至第九分校，培訓十萬餘名青年軍官，加上各種短期訓練班隊，整個抗戰期間，軍校陸續訓練了二十餘萬名國軍幹部。當中約有一萬名黃埔同學，犧牲前線，他們殉國時正值青壯，遺下孤孑家人，仍然義無反顧，豪情壯志，常在遺書言談間，令人動容。

令人惋惜者，上述統計見於50餘年前出版的陸軍軍官學校校史中，因紙本印刷有限，參閱不便，網路上的說法多令人啼笑皆非，例如大陸網路盛傳抗戰期間黃埔畢業生陣亡達九成五，如果軍官犧牲如此，士官兵更不可想像，自屬無稽之談，卻流傳甚廣。

至於中條山八百壯士一說，大陸網友主要以此對照教科書中反覆宣講的八路軍狼牙山五壯士史事，原用意是展現國軍抗戰亦極慘烈，經不斷傳播，究其實者少，信其真者更多。」

附註：

陸軍軍官學校第二十二期，依入學先後分成三個總隊，之後二、三總隊合併為一個總隊（第二總隊），因此全期畢業生為兩個總隊。其中外籍（主要為朝鮮與越南）與臺籍學生均編在第二總隊受訓。

(中時電子報)