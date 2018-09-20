羅大佑重現八零年代風華 金智娟助陣

羅大佑每月都會在Leagcy開唱。(Legacy提供)

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羅大佑邀金智娟擔任嘉賓。(Legacy提供)

羅大佑每月舉辦一次「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會，本月主題「八O的重生」，在19日的演出中，他除獻唱多首久未演出的八零年代創作，並邀請同樣於八零年代發跡的金智娟擔任嘉賓，讓歌迷彷彿搭乘時光機回到當年。

今年忙於音樂劇演出的金智娟，一登場就演唱經典曲〈就在今夜〉，瞬間炒熱現場氣氛，羅大佑笑說：「當年我28歲才出道，如果是現在可能早就被時代淘汰，非常開心現在還能繼續玩音樂，跟同樣也在1982年、只晚我5個月出道，卻小了我10歲的娃娃一起合唱。」金智娟也回應：「過去跟大佑哥在音樂上有許多合作，甚至還有非常罕見的合唱，很開心能再次同台，讓我想起當年許多美好的回憶。」

雖然兩人已經兩年未同台開唱，這次演出前也僅彩排一次，但現場對唱〈如今才是唯一〉依舊能看出好默契。

羅大佑也演唱許多以往較少演出的曲目，像是〈穿過你的黑髮我的手〉、〈現象72變〉、〈故鄉〉等，其中〈遊戲規則〉由於太久沒唱，讓他笑說差點忘記自己有寫過這首歌。

羅大佑昨晚邀請曾多次入圍金音獎、將發行新專輯《神一樣的存在》的神棍樂團擔任暖場，曲風融合搖滾樂與南北管、嗩吶等傳統樂器，讓同樣身為客家人的羅大佑相當激賞。

(中時 )

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