新竹》錕P來了 楊文科、謝文進再度同框

2018年09月20日 21:01 中時 莊旻靜

無黨籍台北市長參選人李錫錕（左四）到新竹，與無黨籍新竹市長參選人謝文進（左三）、國民黨籍新竹縣長參選人楊文科（右二），一起為喜憨兒基金會的月餅、烤肉組合發起認購。（莊旻靜攝）

無黨籍新竹市長參選人謝文進20日國民黨籍新竹縣長參選人楊文科、新竹縣議長張鎮榮以及無黨籍台北市長參選人李錫錕等，一同前往喜憨兒基金會，發起認購月餅活動，李錫錕表示，他在清華大學等校教書亦有10年，對新竹很有感情，也提起「夜間經濟」概念，建議謝、楊可以發展南寮，讓城市24小時都賺錢。

李錫錕指出，他在台大教書40年，看到許多學生身心並不是那麼完美，不過科學家指出，有些人部分有點缺陷，另一部分可能就很完美，而先進國家把身心障礙者當成常人，他也認為理應用平常心，看待身心障礙者，也享有一樣的權益，他說，透過認購活動，可以看出未來的縣長、市長有此認知。

李錫錕說，他每兩周到清華、交大來教書，上了10年，對新竹很有感情，他發現，不少地方政府都會說「預算不夠，要向中央爭取」，縣市政府首長只懂得花錢、不懂得賺錢，就算爭取預算，「也都是納稅人的錢」。

李錫錕也提出「夜間經濟」概念，他常看到世界其他國家脫胎換骨，從平凡變成傑出、從冷淡變成熱鬧，共通點就是讓城市24小時都在賺錢，甚至有城市有「夜」市長，請娛樂界等大咖，協調夜間活動，讓民眾有去處。李錫錕認為，南寮漁港可成為新竹夜間經濟的亮點，他也把夜間經濟當成他的競選政見，「晚上沒有活動很可惜」。

此外，謝文進、楊文科2人一個無黨、一個國民黨，20日下午齊聚喜憨兒基金會，楊文科說，「錕P比柯P正常」，錕P所提理念符合常人想法，也給他一些想法。楊文科說，「要先共治才能共好」，雖然他痴長別人幾歲，但不會以年齡占別人便宜，以免以年齡凸顯年輕人在許多地方事務、人生經驗欠缺，他過去在竹科、中科以及擔任副縣長，有行政經驗，但他說，他不會「拿這個來講」，他會以一顆熱忱的心，為地方服務。

謝文進表示，現今經濟不景氣，喜憨兒基金會訂單比往年少了2到3成，此次與楊文科邀請大家共襄盛舉，期望能幫喜憨兒基金會，多認購一些用餅及烤肉組，讓他們可以用自己的力量來照顧自己。 謝文進也說，新竹市的夜間經濟確實可以從南寮漁港開始，未來將會向錕P請益。

(中時 )