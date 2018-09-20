海碩男網賽》莊吉生三連敗聽障好手 單打8強不見台將

2018年09月20日 20:37 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

2018高雄海碩男網公開賽單打，台灣僅剩的兩位好手莊吉生、曾俊欣在16強賽分別不敵對手、無緣8強，連續兩屆海碩男網賽8強，都沒有地主選手。

莊吉生6：7(5：7)、4：6不敵韓國失聰好手李德熙，面對曾經4連勝的李德熙，莊吉生從今年深圳挑戰賽、雅加達亞運到本屆海碩賽事，最近三次交手都無法奪勝，賽後他說：「我跟李德熙交手蠻多次了，有幾次都在5：4我準備拿下該盤的發球局沒有把握住，技術上應該是沒有太大問題，可能是自己想太多、心裡有點怕怕的，應該要在放輕鬆點。」

身為單打16強賽最後一位出擊的台將，莊吉生坦言因為之前楊宗樺、曾俊欣落敗，他相對也有壓力，「有想到我是最後一個台將，畢竟是在台灣辦的比賽，當然也希望自己能撐久一點，真的很可惜！」

曾俊欣在海碩男網賽止步16強，接下來仍會持續加強自己的球技，為明年轉戰職業賽做準備。(海碩整合行銷提供)

17歲青少年世界球王曾俊欣，展現初生之犢不畏虎的氣勢，首盤和年長2歲的奧地利選手羅迪歐諾夫一路互保之後，在關鍵第9局被破、4：6讓出，但是第二盤表現相出色，只讓對手拿下一局，6：1要回一盤，可惜第三盤第6局再度被破，3：6結束海碩男網賽之旅。

賽後曾俊欣指出，第一盤對手發球比較針對他的反拍，自己判斷發球落點不夠快，第三盤最後幾個發球局幾顆球沒處理好，蠻可惜的，不過整體大致上還不錯。

曾俊欣並透露，這段時間他也加強發球，「畢竟和頂尖職業選手交手，可能僅僅一次破發就會輸掉比賽，所以我持續加強發球準度、速度及力量，接下來打更高等級的比賽，體能上也要再加強。」

接下來曾俊欣以外卡身分參加成都挑戰賽，然後再挑戰青年奧運，他期許能為國爭光。

(中時電子報)