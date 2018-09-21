新北》通靈里長拚連任　鑽研易經30年為民解惑

2018年09月21日 07:15 中時 許哲瑗

「通靈里長」替你解惑！土城區廣福里長丁科秀從小具備特殊靈異體質，鑽研易經30年，平時在宮廟內替人收驚、開釋，里民有疑難雜症都找他來「算一算」，宮廟儼然成為另類的里民辦公室，靠著「特殊服務」深獲里民信任，已連任六屆的他將在年底選舉力拼連任，繼續為里民服務。

丁科秀說，因為從小就常常看見別人看不見的「朋友」，才發現自己體質特殊，加上對第三空間具備濃厚興趣，長大後決定向姑丈學習易經，至今已經修行30年，看面相、算八字、擇良辰吉日等命理服務通通難不倒他，因為平日都在里內的土地公廟服務，里民有疑難雜症都會特地來向他請益，提供另類的服務，土地公廟成了里民聊天、聚會的地點，儼然是另類的「里長諮商室」。

「這是上天給我的使命！」丁科秀說，這年頭里長不好當，得全天候待命、隨傳隨到，連半夜都會有里民前來收驚，但他認為自己具備特殊體質，以獨有的天賦為民開釋，是上天交付給他的使命。他堅守三大原則，服務不收紅包、不收車馬費、任何好處都不接受，堅持無回報的服務，久而久之，「通靈里長」的名聲愈傳愈遠，不只廣福里民來解惑，還曾有中、南部信徒不遠千里前來請求開示。

丁科秀說，每次選舉前，他都會向神明求籤，神明答應了他才會出來選，今年年底選舉他依舊力拼連任。他說，做得好不好里民都看在眼裡，但有競爭者出現代表自己要檢討，是不是哪裡出了問題？也希望有機會繼續為里民服務。

(中時 )