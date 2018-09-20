新竹》鄭朝方站路口 展現解決交通誠意

2018年09月20日 21:09 中時 莊旻靜

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方20日與同黨的新竹縣議員參選人張珈源、王誠緯，及竹北市民代表參選人蔡蕥鍹、柯文榮，一同站路口問候民眾，鄭朝方一現身，有民眾不顧上班遲到，搶著合影，為他加油打氣，鄭朝方也提出交通相關政見，也連續3天在往新竹市的主要道路，了解交通現況。

鄭朝方表示，他連續3天在重要幹道路口陪民眾上班，也希望讓民眾知道他解決交通問題的誠意，他自己也曾經歷過開車出門，要提早20分鐘之苦，因為要把塞車時間算入，遇到下雨天，自強南路更是水泄不通。

由於新竹縣、市屬同一個生活圈，鄭朝方也說，他與新竹市長林智堅討論過，未來若當選，上任後要把連接新竹縣市的道路，讓號誌同步，便利民眾通行。鄭朝方也提出大新竹交通網絡概念，除了爭取五楊高架延伸到竹科、新竹系統交流道外，還有國道1、3號銜接台68快速道路，並通至竹東軟橋，打造竹北鑽石型交流道等。

鄭朝方也說，未來還要向中央爭取前瞻基礎建設中的軌道建設，完成環狀輕軌，讓新竹縣的交通更便利，日前已和林智堅、桃園市長鄭文燦等，提出桃竹竹苗區域治理平台的交通路網等相關計畫，紓解新竹縣交通。

此外，鄰近縣市如桃園、新竹市、苗栗等，均設有Ubike，鄭朝方也說，竹北市人口密度高，最適合作為Ubike的示範先行區域，他未來上任，一定加速辦理，讓新竹縣民不當三等公民。

(中時 )