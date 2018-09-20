一支「衣架」就能矯正姿勢、緩解肩頸痛？徒手３招效果不輸它

2018年09月20日 20:58 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

現代人大多有肩頸痠痛的問題，日本電視節目介紹一招緩解肩頸痛的神奇妙法，據說只要一支「衣架」箍住頭，就能不費力的改善肩頸痛的老毛病。雖然畫面看起來有點滑稽，但節目播出後，吸引不少人親身試驗，據說頗有效果，還有人分享，晚上搭配柔和的音樂一起做，還能幫助入眠。

根據節目中的說法，肩頸痛是因為由頸部延伸到肩膀的斜方肌失去柔軟度、硬化，因而產生疼痛。由於現代人長期坐姿不正確，身體習慣傾向一側，大腦錯誤記憶這才是正確的姿勢，導致一旦想矯正回正確的姿勢時，身體卻又不自主回到傾側的姿勢，造成痠痛揮之不去。

為了解決「大腦故障」的問題，節目中的專家推薦「衣架反射法」。先將衣架的底部向內凹，接著將衣架戴在頭上，凹進去的突點對準太陽穴，假設身體平常傾向右邊，衣架的突點要對準左邊的太陽穴，反之亦然。據說只要早晚各做一次，每次10分鐘，就能自然而然修正錯誤姿勢，揮別肩頸痠痛。

現代人常常因為長期處於不正確的姿勢，導致肩頸痠痛。圖片來源：康健雜誌

肌肉、結構不對稱 姿勢難矯正

姑且不論隨手可得的衣架是否真有這麼神奇的功用，光是「大腦故障」這一點，國泰綜合醫院物理治療師簡文仁認為，「應該沒有這麼玄。」

簡文仁解釋，錯誤的姿勢會造成某些部位受到拉扯、壓迫，當這個部位的組織、神經、血管受力較多、負擔較大，就容易出現疲勞，尤其久坐的上班族不正確的姿勢常常一坐就超過20～30分鐘，更容易出現問題。

簡文仁強調，身體要動靜均衡、鬆緊有度。長期姿勢偏向一邊，不一定是「大腦錯誤記憶」或「故障」導致矯正不回來，而是因為肌肉、關節、整體結構已經不對稱，一時間要回到正確的姿勢，可能也會感到不舒服，難以立即矯正回來。

好比許多人有慣用手，當肌肉左右不對稱，長久下來會使強者更強，弱者更弱，不對稱愈來愈明顯，這時必須提升較弱的一邊，使它回到均衡、對稱的狀態。

有助肩頸放鬆、按摩、伸展 但時間不宜過長

不過，緩解肩頸痠痛不一定要使用衣架。簡文仁說，自我舒緩痠痛有四大要訣，包括放鬆、按摩、伸展、強化。

使用衣架則能同時達到放鬆、按摩、伸展的目的。簡文仁解釋，衣架凹折進去的突點能發揮按摩的效果，再加上頭部左右旋轉，也有伸展拉筋的作用，並且使用衣架省去了徒手按壓太陽穴的步驟，能同時放鬆頭、臉、肩、手。

不過，若能加上「強化」的動作，包括肌力和整體健康的強化，當肌力增強，承擔負荷的能力提升，肌力不對稱的情況就能改善，身體整體健康也就不容易時常感到痠痛疲勞。

此外，衣架凹進去會增加壓力和緊度，頭部轉動時感覺起來比較輕，原理就出在肌肉收縮、外部施予壓力時，會更好使力、感覺更輕盈，若是改用布條紮緊頭圍，也能產生類似效果。好比舉重選手會把腰帶紮緊，或者慢跑時穿緊身衣、彈力衣或彈力褲，都是類似的原理。

至於衣架凹進去的突點要擺在左邊還是右邊太陽穴？簡文仁認為差別應該不大，只要兩邊交替做即可。倒是有一點要注意，一般人的耐力大約只有2～3分鐘，如果時間長達10分鐘，容易感到不耐，肌肉又會變得緊繃，恐怕無法達到真正放鬆的目的。此外，衣架的力道不容易拿捏，太鬆沒效果，太緊則會不舒服。

３招徒手緩解肩頸痠痛

假使身邊沒有衣架，簡文仁推薦3招自己徒手就能做的緩解方法，而且隨時都能做，不受時間、次數限制，達到舒緩痠痛的效果即可：

1. 按壓太陽穴：可以用大拇指的指腹直接輕柔按壓太陽穴，或用食指、中指、無名指及小拇指輕輕搓揉太陽穴。

大拇指的指腹直接輕柔按壓太陽穴。圖片來源：謝佳君

用食指、中指、無名指及小拇指輕輕搓揉太陽穴。圖片來源：謝佳君

2. 雙龍護珠：搭配伸展動作，雙手交疊放在後腦勺，抱頭緩慢下壓，伸展頸部後方的肌肉群。

雙手交疊放在後腦勺，抱頭緩慢下壓。圖片來源：謝佳君

3. 霸王舉鼎：手掌朝天，擴胸、後拉，伸展胸大肌的同時還能強化背肌。養成抬頭挺胸的習慣也能讓體態更挺拔，不容易彎腰駝背、縮胸，顯得老態龍鍾。

手掌朝天，擴胸、後拉，伸展胸大肌的同時還能強化背肌。圖片來源：謝佳君

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(中時電子報)