比漾廣場秋季空間展登場 Beyond Home滿3000送300

2018年09月20日 21:05 中時 郭家崴

比漾廣場1F挑高區／連通道秋季空間展「餐桌上的風景」，展出青花瓷食器和巨幅畫布，增添秋意。（比漾廣場提供）

比漾廣場3F設有兒童探索公園、遊戲區，讓兒童遊憩。（比漾廣場提供）

比漾廣場3F設有兒童探索公園、遊戲區，讓兒童遊憩。（比漾廣場提供）

比漾廣場為全客層打造舒適購物場域，本季結合人文藝術、親子遊憩、內衣、男裝、家用，全面更新面貌。即日起至11月15日在1F挑高區/連通道舉辦秋季空間展，以「餐桌上的風景」為主題，與獲得2018台灣文博會文創精品獎的「三星四季青花瓷」創辦人李哲榮合作，除了展出青花瓷食器，也讓食器入畫表現秋季豐收、大啖美食的意涵。

3F內睡衣區及兒童探索天地14日完成改裝，內睡衣區品牌規畫精緻化，增設色彩繽紛的兒童專區，引進ROOTS kids、PIPPY等6個兒童服飾品牌與Funbox麗嬰國際玩具；中庭設有幼兒探索公園，有可愛造型溜滑梯和造型小木屋，假日還會有兒童體驗課程、親子互動遊戲及說故事活動。

5F新成立的Beyond Home集合生活家電及質感男裝，家電區有飛利浦及益康屋旗艦店，22日至10月9日舉辦開幕慶，首4日指定店櫃單櫃當日累滿3000送300贈品券；全館指定樓層同步加碼，持比漾廣場聯名卡於5F單日累積消費滿額（大家電及餐廳除外），可兌換飛利浦生活小家電，滿3萬元送飛利浦沙龍級負離子SPA按摩護髮吹風機，滿8萬元送飛利浦 4人份微電鍋，皆限量10份。

此外，首6日加碼比漾會員獨享兩波來店好禮，22日至24日持當日館內不限金額發票及比漾會員卡，可兌換山崎麵包吐司，每日限量150份；25日至27日持比漾會員卡不需發票即可兌換曾拌麵，限量300份。

(中時 )