比漾廣場秋季空間展登場 Beyond Home滿3000送300

比漾廣場1F挑高區／連通道秋季空間展「餐桌上的風景」，展出青花瓷食器和巨幅畫布，增添秋意。（比漾廣場提供）

友善列印
中時
比漾廣場1F挑高區／連通道秋季空間展「餐桌上的風景」，展出青花瓷食器和巨幅畫布，增添秋意。（比漾廣場提供）
比漾廣場3F設有兒童探索公園、遊戲區，讓兒童遊憩。（比漾廣場提供）
比漾廣場3F設有兒童探索公園、遊戲區，讓兒童遊憩。（比漾廣場提供）

比漾廣場為全客層打造舒適購物場域，本季結合人文藝術、親子遊憩、內衣、男裝、家用，全面更新面貌。即日起至11月15日在1F挑高區/連通道舉辦秋季空間展，以「餐桌上的風景」為主題，與獲得2018台灣文博會文創精品獎的「三星四季青花瓷」創辦人李哲榮合作，除了展出青花瓷食器，也讓食器入畫表現秋季豐收、大啖美食的意涵。

3F內睡衣區及兒童探索天地14日完成改裝，內睡衣區品牌規畫精緻化，增設色彩繽紛的兒童專區，引進ROOTS kids、PIPPY等6個兒童服飾品牌與Funbox麗嬰國際玩具；中庭設有幼兒探索公園，有可愛造型溜滑梯和造型小木屋，假日還會有兒童體驗課程、親子互動遊戲及說故事活動。

5F新成立的Beyond Home集合生活家電及質感男裝，家電區有飛利浦及益康屋旗艦店，22日至10月9日舉辦開幕慶，首4日指定店櫃單櫃當日累滿3000送300贈品券；全館指定樓層同步加碼，持比漾廣場聯名卡於5F單日累積消費滿額（大家電及餐廳除外），可兌換飛利浦生活小家電，滿3萬元送飛利浦沙龍級負離子SPA按摩護髮吹風機，滿8萬元送飛利浦 4人份微電鍋，皆限量10份。

此外，首6日加碼比漾會員獨享兩波來店好禮，22日至24日持當日館內不限金額發票及比漾會員卡，可兌換山崎麵包吐司，每日限量150份；25日至27日持比漾會員卡不需發票即可兌換曾拌麵，限量300份。

(中時 )

一支「衣架」就能矯正姿勢、緩解… 華航明日起大阪航線客運分兩階段…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。