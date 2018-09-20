新北》蘇貞昌支持度崩壞 林濁水明白點出關鍵原因

國民黨新北市長參選人侯友宜在中和勝利市場掃街拜票，攤商、民眾相當熱情。（葉書宏攝）

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中時電子報
/綜合報導
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日到中和新生街市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

美麗島電子報9月新北市長參選人支持度調查，侯友宜支持度41.7％大幅領先蘇貞昌的28.2％，兩者差距達13.5％。但今年年初，蘇曾以41.7％比41.5％領先侯，為何如今兩者差距大？民進黨前立委林濁水分析指出，柯文哲負面外溢效應導致蘇貞昌支持度崩盤。

林濁水表示，在今年年初，美麗島電子報調查，蘇貞昌如果和侯友宜PK，雙方勢均力敵，甚至蘇還以41.7％比41.5％微幅領先，於是4月民進黨正式徵召提名蘇貞昌參選新北市長。不料，5月30日民進黨提名姚文智參選台北市長，民進黨與柯文哲正式分裂，後遺症影響力出乎意外的大。

林濁水指出，柯文哲負面外溢效應橫掃之下，6月，蘇貞昌支持度居然崩盤，從1月的41.7％掉到23.6％。雙方差距達18.3％之多。美麗島電子報9月再做調查，發現雙方的差距從18.3％縮小到13.5％，幅度雖然不大，但是在最近全國縣市長民進黨候選人支持度紛紛下滑的當前，能夠逆勢上升，成為民進黨候選人中的唯一例外，相當不容易。

不過，林濁水仍表示，蘇貞昌支持度差距13.5％仍然是不小，要追平難度相當高。

(中時電子報)

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